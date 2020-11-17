田總「極度關注」教練性醜聞　籲受害人報警

就近日傳出香港跑手兼教練紀嘉文被指非禮女學員事件，香港業餘田徑總會今日（周二）發表聲明，除對事件表示極度關注外，更重申田總已訂立防止性騷擾政策及相關指引，並呼籲運動員如遇上類似事件應作出申訴或報警。

田總聲明一開首指出，「本會就日前傳媒報導有人士報稱有運動員早前遭到田徑教練性騷擾的事件，本會表示極度關注事件。」聲明續指：「本會一直關注教練的品行及操守，並對任何形式的性騷擾行為採取零容忍態度。本會已訂立防止性騷擾政策及相關指引，列明以防止有關事件發生及處理相關事件的政策。本會將於收到有關投訴後儘快啟動相關處理投訴之機制。」

田總並且呼籲運動員如遇上類似事件切勿啞忍，可以向本會作出申訴或尋求警方協助。

以往香港田徑壇亦有發生性侵事件，跨欄好手呂麗瑤於2017年曾自揭中學時代於課外活動時遭教練性侵，受#MeToo運動影響決定公開事件，希望藉剖白喚起公眾關注兒童性侵犯。

而近日香港中長跑手兼教練紀嘉文捲入醜聞，在網絡上被指控非禮女學員，對不只一名女生毛手毛腳。而36歲的紀嘉文其後於社交網發表一篇道歉帖文，承認「以往並沒有認真對待和處理感情問題，令到對方受到傷害。 或許容許我在此鄭重地向曾經被傷害的每一位以最誠懇的態度道歉，對不起。」

警方就事件作出回覆，呼籲任何罪案受害人向警方作出舉報，警方會作出適當調查和跟進。