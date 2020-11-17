CP3神級交易到太陽　換4球員+選秀權

NBA轉會窗剛剛開啟，即爆出重磅消息。雷霆將「Point God」基斯保羅和拿達送到太陽，換來盧比奧、奧比、列基、謝禾美及一個2022年的首輪選秀權。

美媒形容，太陽引進未來名人堂後衛基斯保羅，是希望他與當家球星布克聯手，帶領球隊重返季後賽。雖然太陽去季復賽後打出8勝0負的戰績，但最終仍與季後賽資格擦肩而過，已經連續10年無緣季後賽。而35歲的基斯保羅去季打出「回春」表現，常規賽場均貢獻17.6分5籃板6.7助攻，命中率更高達48.9%，創出過往10季的新高，相信可為重建多年的太陽提供寶貴戰力和經驗。

另外，《ESPN》日前驚爆火箭球星占士夏登有意加盟籃網，與雷霆老拍檔杜蘭特聚首，昨日再有跟進消息，指夏登已經拒絕火箭長出的2年1.03億美元的延長合約，離隊意願堅決。

夏登與火箭尚餘3年1.33億美元的合約，如果他簽下延長合約，將會成為聯盟歷史上第一個年薪破5000萬美元的球員。但據悉夏登認為在休斯頓爭冠機會渺茫，加盟籃網組建超級球隊是自己的最好機會，故一心尋求交易。惟報導也提到，火箭和籃網目前未有任何「有意義的對話」，火箭希望透過交易獲得大量資產，並會耐心聽取市場上的其他報價。

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