烏拉圭撼巴西激演入球騷

世盃南美洲區外圍賽，烏拉圭主場迎戰榜首「1哥」巴西。兩隊狀態都唔錯，尤其烏拉圭重召卡雲尼，呢名曼聯前鋒即刻交到貨，上場入波助球隊大捷；巴西前線人材鼎盛，冇尼馬都唔怕，預料雙方力求3分都會搶攻，捧2.5球入球大。（周三早上7時開賽）

主場出擊嘅烏拉圭，今輪國際賽重召曼聯前鋒卡雲尼，呢位老牌射手上場踢咗5分鐘就打開紀錄，助烏拉圭以3比0作客擊敗哥倫比亞，全取3分排南美洲區第4。雖然烏拉圭全場控球率只得37%，但就以效率取勝，6射4中入3球，烏拉圭把握力確實犀利。事實上，烏拉圭近5場全開3球或以上，對住巴西亦唔係冇得踢。

巴西英超3寶有料到

巴西本來有徵召球星尼馬，但佢因為受傷，上場鬥委內瑞拉已經缺陣，今場亦唔會復出。不過，巴西陣中有大量實力派球員，前線有「英超3寶」羅拔圖法明奴、李察利臣及加比爾捷西斯，上場亦憑法明奴一戰定江山小勝委內瑞拉，呢位利物浦前鋒於巴西3場世盃外入3球，尼馬缺陣影響亦不大。

再者，巴西上場仲打起咗里昂中場盧卡斯柏基達，呢位被ＡＣ米蘭放棄嘅球員，中場傳出一腳靚直線畀隊友，輾轉畀法明奴入波，預料佢今場會搶到正選，難得有表演身價機會，盧卡斯柏基達肯定施展渾身解數助巴西贏波。巴西以往鬥烏拉圭獲5勝1和，心理上佔優，預料今場作客亦會照攻，同烏拉圭上演入球騷。