狂吞西班牙6蛋　德國創89年來最大敗仗

周三(18日)凌晨歐國聯A4組賽事爆出驚人賽果，西班牙主場以6比0狂勝德國，成功晉級歐國聯4強。德國今場經歷89年來最大敗仗，亦係德國喺競爭性國際賽史上最大敗仗，領隊勒夫賽後形容：「德國經歷足球黑暗一天」。

德國今場原本只要唔輸就可以出線，佢哋亦派出迪姆華拿、基拿比同利萊辛尼最強三叉戟出戰，不過落到場就被西班牙完全壓制。西班牙17分鐘由艾華路莫拉達先開紀錄，費倫托利斯同洛迪卡斯簡迪入波令西班牙半場領先3比0。換邊後西班牙繼續進攻，費倫托利斯入多2粒完成帽子戲法，奧耶沙巴爾完場前1分鐘埋齋射成6比0完場。

德國今場被西班牙技術性擊倒，控球率只有30%，全場2次攻門都冇中龍，相反有70%控球權嘅西班牙，23次攻門10次命中目標。德國對上一次輸6球，已經係1931年熱身賽主場0比6不敵奧地利，今場係89年來國家隊最大敗仗，如果只係計競爭性賽事，輸6球更加係史無前例！

德國領隊勒夫賽後表示：「呢一刻好難解釋，德國經歷足球黑暗一天，今場每一樣嘢都唔順利，我哋都想勇敢進攻，但係攻守都完全唔Work。」西班牙領隊安歷基就話：「德國出咗最強陣容，但我哋由第1分鐘已經踢得好好，踢出一場好全面嘅比賽，呢場係西班牙其中一場最佳比賽。」