意大利爭出線贏「波」在望

呢兩晚歐國聯分組賽煞科，少不免又要捱下眼瞓睇波，今日推介2場歐國聯A1組賽事。先講榜首意大利作客鬥波斯尼亞，意大利今場只要贏波，就肯定攞到小組首名出線4強；相反波斯尼亞篤定包尾，來屆肯定需要降落B級聯賽角逐，計戰意肯定意大利贏晒，今場捧讓球客勝。另一場波蘭主場對荷蘭，兩隊仲有機會爭出線，波蘭近9場主場7勝2和未輸過，荷蘭作客讓波制唔過，捧讓球主勝。

焦點賽事直播表

周四5:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 浦和紅鑽

有線662、602台

周四6:00pm 亞冠盃 珀斯光輝 Vs FC上海

now 670、有線651、611台、FOX+

周四6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 橫濱水手

有線661、601台

周四3:45am 歐國聯 英格蘭 Vs 冰島

香港開電視77台、有線661、601台

周四3:45am 歐國聯 比利時 Vs 丹麥

有線664、604台

周四3:45am 歐國聯 波斯尼亞 Vs 意大利

有線662、602台

周四3:45am 歐國聯 波蘭 Vs 荷蘭

有線603台