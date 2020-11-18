意大利爭出線贏「波」在望
2020年11月18日 13:45
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呢兩晚歐國聯分組賽煞科，少不免又要捱下眼瞓睇波，今日推介2場歐國聯A1組賽事。先講榜首意大利作客鬥波斯尼亞，意大利今場只要贏波，就肯定攞到小組首名出線4強；相反波斯尼亞篤定包尾，來屆肯定需要降落B級聯賽角逐，計戰意肯定意大利贏晒，今場捧讓球客勝。另一場波蘭主場對荷蘭，兩隊仲有機會爭出線，波蘭近9場主場7勝2和未輸過，荷蘭作客讓波制唔過，捧讓球主勝。
焦點賽事直播表
周四5:00pm 日職 神戶勝利船 Vs 浦和紅鑽
有線662、602台
周四6:00pm 亞冠盃 珀斯光輝 Vs FC上海
now 670、有線651、611台、FOX+
周四6:00pm 日職 川崎前鋒 Vs 橫濱水手
有線661、601台
周四3:45am 歐國聯 英格蘭 Vs 冰島
香港開電視77台、有線661、601台
周四3:45am 歐國聯 比利時 Vs 丹麥
有線664、604台
周四3:45am 歐國聯 波斯尼亞 Vs 意大利
有線662、602台
周四3:45am 歐國聯 波蘭 Vs 荷蘭
有線603台