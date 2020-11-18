泳壇新星服禁藥獲減刑　東奧應該趕唔切

22歲澳洲游泳新星沙娜積克(Shayna Jack)，去年因被驗出服用禁藥，被澳洲泳協判罰禁賽4年，但她向國際體育仲裁法庭（CAS）提出上訴成功，獲得減刑縮短禁賽期，明年7月解禁，但相信仍然無緣東京奧運會。

CAS宣布沙娜積克攝入禁藥並非故意，故將其原本的4年禁賽期減至2年，2021年7月就可以回歸比賽，聲明中表示：「沙娜積克今年1月提出仲裁上訴，9月舉行相關的聽證會，負責的唯一仲裁員發現，沙娜積克沒有故意服用禁藥，並非故意違反反興奮劑規則，因此決定將其禁賽期減少至2年，禁賽期由她去年被臨時禁賽起計算。」CAS的聲明中還提到，這個仲裁結果，世界反興奮劑組織（WADA）及國際泳聯(FINA)等可以提出上訴。

沙娜積克曾在2018年英聯邦運動會上與隊友合力打破女子4X100米自由泳接力世界紀錄，被視為澳洲泳壇的未來希望，而雖然她7月獲解禁，但相信已錯過了奧運資格賽，無緣爭逐東京奧運會。

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