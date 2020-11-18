石偉雄江旻憓膺體記協會年度最佳運動員

由香港體育記者協會主辦、銀河娛樂集團冠名贊助的「銀河娛樂香港體育記者協會最佳

運動員選舉 2019」頒獎禮周三（18日）透過網上直播形式舉行，由「體操王子」石偉雄及「微笑劍后」江旻憓榮膺年度最佳男、女運動員獎。2019年憑「李世光跳」兩奪世界盃冠軍的「石仔」透露，東京奧運有意兼顧單桿項目，希望取得突破。

今屆選舉共有18名運動員入圍，最終由94名香港體育記者協會之會員，即從事體育新聞報導的傳媒工作者，選出年度最佳男、女運動員，石偉雄及江旻憓分別獲得最高票數的29及37票。29歲的石偉雄在2019年表現神勇，連奪克羅地亞及斯洛文尼亞站兩站世界盃冠軍，職業生涯首度稱霸世界盃後，再於世界競技體操錦標賽得第7名獲東京奧運入場券。今次是「石仔」繼2014、2018年後再度得獎，他喜見過去一年有多重突破：「我覺得這個獎是記者朋友對我的支持及肯定，2019年是順利的一年，自己經過8年等待之後終於重返奧運，覺得好開心。」

「我和教練商量之後，決定跳馬之外也會參加單桿。」「石仔」是日為大家帶來驚喜，他表示東京奧運將兼顧跳馬及單桿項目。他表示，目前兩個「李世光跳」水準已回復7成半，而他最近正苦練單桿新動作，奧運前會參加單桿項目的比賽以測試狀態，最快將於明年2月重返賽場。他又透露，訓練雖已回復正常，不過疫情期間要離家訓練亦令家人擔心，唯有自己小心點。

至於香港女子重劍「一姐」江旻憓（Vivian）同樣在2019年有出色表現，先後在古巴和巴塞隆拿站世界盃封后的她更歷史性登上世界第1。她表示，新冠肺炎疫情令她有不少得著，心態方面亦有成長：「這一年好長，卻突然就完了。疫情令我思考更多，珍惜以前理所當然的事，發現其實好多小事都值得感恩，而且沒有任何東西可以阻止到我追求進步。有段時間我們要『閉關』，家中訓練之餘亦上網學芭蕾舞，發現芭蕾舞和劍擊有很多相似的地方，增強肌肉協調性、平衡等方面對劍擊都有幫助。」

國際奧委會主席湯瑪士‧巴治日前到訪東京時承諾東京奧運會如期於明年夏天進行，屆時亦會保證參賽者或觀眾接種新冠疫苗，以保障日本國民安全，而石偉雄及江旻憓均表示會考慮接種，港協暨奧委會副會長霍啟剛則建議體院追蹤疫苗發展情況，盡早向運動員解釋接種疫苗的可行性。