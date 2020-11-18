菁英盃　理文猛轟標準流浪

2020年11月18日 17:30
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    周三（18日）「菁英盃」A組獨腳戲，由標準流浪於旺角大球場迎戰理文。至今未嘗一勝的流浪，今仗陣容有多個調動。門將改用奧利斯，盧均宜、鍾昇霖、法蘭度、周家樂組成4人防線，李鍶泓及黃駿軒出任雙防中，入球重任續落在林嘉緯、劉志樂身上。
    至於理文只要再添3分就鎖定晉級4強，今仗有射手尼迪利及李康廉復出，與小將張憙延組成前線3叉戟。另外袁皓俊及中村祐人，連同其餘主力包括沙普夫、談樂軒等，亦悉數正選上陣。
    雙方正選陣容如下：
    標準流浪
    31 奧利斯 [GK]
    5 李鍶泓
    7 劉智樂
    8 鄧子均
    10 林嘉緯 [C]
    12 盧均宜
    16 鍾昇霖
    17 周家樂
    20 黃駿軒
    21 黃晉軒
    33 法蘭度
    後備
    1 盧兆崎 [GK]
    30 蘇志偉 [GK]
    32 李溢晉 [GK]
    2 馬文軒
    3 黃本煒
    4 播磨浩謙
    6 陳力衡
    11 林學曦
    18 潘子希
    19 姚浩明
    22 張家俊
    90 祖連奴
    理文
    88 袁皓俊 [GK]
    4 劉穎笙
    7 李康廉 [C]
    9 尼迪利
    17 張憙延
    18 黃炎堃
    21 曾錦濤
    23 鄧匡延
    33 談樂軒
    44 中村祐人
    77 沙普夫
    後備
    1 高俊 [GK]
    5 余煒廉
    6 黃皓雋
    10 亞哥斯達
    11 鄭兆均
    12 羅焯熙
    16 顏樂楓
    22 曾家進
    26 黃俊皓
    29 余沛康
    91 基華尼頓
    92 梁嘉恆
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    周三（18日）晚「菁英盃」A組獨腳戲，標準流浪於旺角大球場與理文上演聯賽開咧前的最後一場「菁英盃」賽事。至今未嘗一勝的流浪，雖然小組出線無望，但為迎接即將展開的聯賽，自然希望踢好波提升士氣；理文只要再添3分就鎖定晉級4強，為免夜長夢多今場必猛轟對手，決心無需懷疑！（on.cc東網周三晚8時直播）
    在「菁英盃」已告出局的標準流浪，今場雖屬「例行公事」，惟教練團表示球隊聚焦周日對愉園的聯賽揭幕戰，今仗絕不會「求求其」：「大戰來臨，冇可能仲試緊陣，班球員一定要做到教練要求，今場會擺出最好嘅人落場。」教練團透露盧兆崎、祖連奴和基藍馬上陣成疑，而黃晉軒門牙康復進度理想，他和刑滿復出的鍾昇霖有望重返正選。
    周家樂趁機表現優點
    上季效力理文的周家樂今仗倒戈相向，他感謝對方多年來的栽培，並稱自己和理文陣中的鄧匡延和張憙延份屬好友，惟會以平常心對待這場賽事。「家樂」又分享本季目標：「今年唔只『菁英盃』，聯賽都要爭取出場時間。要表現自己嘅優點，我嘅斬波、死球同用波都幾好，當然攔截、跑動唔夠等要改善，而流浪教練團都會成日指導我。」
    目前A組3強鼎立，賽前位列次席的理文距離出線只差3分，隨着聯賽征途即將展開，理文亦希望盡早鎖定4強席位。上周末悶和傑志後，旋即要面對標準流浪，密集賽程下，主教練陳曉明表示會視乎球員的恢復情況，作適當輪換，但認為球隊有足夠實力應付任何挑戰。今場過後「菁英盃」要到明年1月才再重開，陳曉明寄望年輕球員要把握機會。
    16歲羅焯熙望鬥舊會
    早前於訓練場上，與隊友一起度過16歲生日的小將羅焯熙，是今屆理文其中一位「菁英盃」U22適齡球員。曾為流浪青年軍一員的「阿Mo」，坦言渴望能出戰面對舊會。上屆「菁英盃」首次為理文上陣，「阿Mo」今季目標同樣是爭取更多正選機會，並盡力幫助球隊取得好成績。
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