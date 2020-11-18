菁英盃　理文猛轟標準流浪

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周三（18日）「菁英盃」A組獨腳戲，由標準流浪於旺角大球場迎戰理文。至今未嘗一勝的流浪，今仗陣容有多個調動。門將改用奧利斯，盧均宜、鍾昇霖、法蘭度、周家樂組成4人防線，李鍶泓及黃駿軒出任雙防中，入球重任續落在林嘉緯、劉志樂身上。

至於理文只要再添3分就鎖定晉級4強，今仗有射手尼迪利及李康廉復出，與小將張憙延組成前線3叉戟。另外袁皓俊及中村祐人，連同其餘主力包括沙普夫、談樂軒等，亦悉數正選上陣。

雙方正選陣容如下：

標準流浪

31 奧利斯 [GK]

5 李鍶泓

7 劉智樂

8 鄧子均

10 林嘉緯 [C]

12 盧均宜

16 鍾昇霖

17 周家樂

20 黃駿軒

21 黃晉軒

33 法蘭度

後備

1 盧兆崎 [GK]

30 蘇志偉 [GK]

32 李溢晉 [GK]

2 馬文軒

3 黃本煒

4 播磨浩謙

6 陳力衡

11 林學曦

18 潘子希

19 姚浩明

22 張家俊

90 祖連奴

理文

88 袁皓俊 [GK]

4 劉穎笙

7 李康廉 [C]

9 尼迪利

17 張憙延

18 黃炎堃

21 曾錦濤

23 鄧匡延

33 談樂軒

44 中村祐人

77 沙普夫

後備

1 高俊 [GK]

5 余煒廉

6 黃皓雋

10 亞哥斯達

11 鄭兆均

12 羅焯熙

16 顏樂楓

22 曾家進

26 黃俊皓

29 余沛康

91 基華尼頓

92 梁嘉恆

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周三（18日）晚「菁英盃」A組獨腳戲，標準流浪於旺角大球場與理文上演聯賽開咧前的最後一場「菁英盃」賽事。至今未嘗一勝的流浪，雖然小組出線無望，但為迎接即將展開的聯賽，自然希望踢好波提升士氣；理文只要再添3分就鎖定晉級4強，為免夜長夢多今場必猛轟對手，決心無需懷疑！（on.cc東網周三晚8時直播）

在「菁英盃」已告出局的標準流浪，今場雖屬「例行公事」，惟教練團表示球隊聚焦周日對愉園的聯賽揭幕戰，今仗絕不會「求求其」：「大戰來臨，冇可能仲試緊陣，班球員一定要做到教練要求，今場會擺出最好嘅人落場。」教練團透露盧兆崎、祖連奴和基藍馬上陣成疑，而黃晉軒門牙康復進度理想，他和刑滿復出的鍾昇霖有望重返正選。

周家樂趁機表現優點

上季效力理文的周家樂今仗倒戈相向，他感謝對方多年來的栽培，並稱自己和理文陣中的鄧匡延和張憙延份屬好友，惟會以平常心對待這場賽事。「家樂」又分享本季目標：「今年唔只『菁英盃』，聯賽都要爭取出場時間。要表現自己嘅優點，我嘅斬波、死球同用波都幾好，當然攔截、跑動唔夠等要改善，而流浪教練團都會成日指導我。」

目前A組3強鼎立，賽前位列次席的理文距離出線只差3分，隨着聯賽征途即將展開，理文亦希望盡早鎖定4強席位。上周末悶和傑志後，旋即要面對標準流浪，密集賽程下，主教練陳曉明表示會視乎球員的恢復情況，作適當輪換，但認為球隊有足夠實力應付任何挑戰。今場過後「菁英盃」要到明年1月才再重開，陳曉明寄望年輕球員要把握機會。

16歲羅焯熙望鬥舊會

早前於訓練場上，與隊友一起度過16歲生日的小將羅焯熙，是今屆理文其中一位「菁英盃」U22適齡球員。曾為流浪青年軍一員的「阿Mo」，坦言渴望能出戰面對舊會。上屆「菁英盃」首次為理文上陣，「阿Mo」今季目標同樣是爭取更多正選機會，並盡力幫助球隊取得好成績。

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