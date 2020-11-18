比利時食硬曲奇　質素狀態乜都贏晒

歐國聯A2組終極一戰，將於周四凌晨上演，榜首比利時會喺主場迎戰排第2位嘅丹麥。目前比利時領先2分，今場只要不敗就可進身4強，相反丹麥要出線則非勝不可。然而，兩軍本身實力早已存在一定距離，比利時近18場主場賽事豪取16勝，而且前場火力十足，丹麥今場形勢上被動焗攻，隨時出現更大漏洞，比利時銳利鋒線可望早開紀錄，半場主勝值博。（有線664及604台周四凌晨3時45分直播）

比利時今屆分組賽5戰4勝，首循環作客丹麥，更加早喺9分鐘已經先拔頭籌，最終輕鬆贏2比0。事實上，比利時向來擅長喺比賽早段發動強攻，加上前鋒盧卡古、巴舒亞伊、梅頓斯，以至中場泰利文斯等攻擊好手把握力極強，往往能夠極早打開紀錄，為勝仗打好基礎。

上場閃破英軍顯霸氣

睇番比利時今屆5場歐國聯分組賽，「歐洲紅魔」都可以喺開賽16分鐘之內入到波，當中4場能夠順利半場領先，並且拎到最後勝利，可見呢班波嘅快攻戰術係幾咁犀利。比利時上輪對住英格蘭，正正係喺開賽10分鐘及24分鐘憑泰利文斯及梅頓斯先後建功，閃電擊破英軍。

丹麥焗攻防線勢危

作客嘅丹麥上場去到補時階段先入波險勝冰島，數字上仍然保持出線希望，不過門將卡斯柏舒米高勇戰受傷，今仗上陣成疑。丹麥今屆以防守力強見稱，但係今仗卻處於非勝不可嘅劣勢，戰術上被逼要採取更進取嘅打法，面對比利時超強力鋒線，一次失誤就可能鑄成大錯。比利時質高態勇，有力開出「半場勝」。