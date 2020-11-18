NBA新季賽程扑錘　占士夏登堅決離開火箭

NBA定於香港時間12月23日展開新賽季，並於7月22日、奧運開幕之前完成。聯盟公布新賽季賽制，包括各隊全季打72場比賽，和所在分區的其他14支球隊各打3場，一共42場比賽，和另外分區的15支球隊各打2場，一共30場比賽。

新季賽程大致如下：美國時間12月11至19日舉行季前賽；12月22日至2021年3月4日為常規賽第1階段，3月5至10日為全明星周末；3月11日至5月16日為常規賽第2階段；5月18至21日舉行7、8號種子排名賽；至於季後賽將於5月23日至7月22日上演。實際賽程將會分兩階段公布，上半季的賽程將於訓練營展開後公布。

早前美媒爆料，占士夏登已拒絕火箭開出的史上最高年薪5000萬美元合約，決心加盟籃網，與杜蘭特及艾榮合組「超級3巨頭」。據籃網隨隊記者Anthony Puccio報道，籃網與火箭已達成「口頭協議」，隨着轉會窗開啟，這宗重鎊交易亦接近完成。

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