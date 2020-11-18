菁英盃　流浪補時追平 理文未能提早晉級

周三（18日）「菁英盃」A組獨腳戲，由標準流浪於旺角大球場迎戰理文。標準流浪上半場攻勢較具威脅，可惜劉智樂2次單刀皆未能把握，雙方上半場打成0比0。下半場理文換人後表現有所改善，後備入替的梁嘉恆，55分鐘替球隊先開紀錄。可惜補時階段，林學曦頭槌追和，最終雙方以1比1握手言和，各得1分，理文未能提早鎖定晉級4強。

理文初段控制大局，12分鐘隊長李康廉在左路，以一己之力殺入禁區，惟傳中被流浪門將奧利斯出迎接實。標準流浪之後站穩陣腳，19分鐘差點取得領先，周家樂右路開出罰球，法蘭度無人看管下頂斜出界。26分鐘，理文左路角球，門將打出不遠，曾錦濤遠射僅僅被擋。31分鐘，林嘉緯交出直線，劉智樂單刀被門將袁皓俊擋出不遠，黃晉軒頭槌亦未能頂中目標。1分鐘後，劉智樂接應盧均宜長傳，再次出現單刀機會，可惜仍無法替流浪先開紀錄。33分鐘，理文射手尼迪利終於有機會起腳，惟禁區外遠射角度太正。最終雙方上半場皆忘記帶射門鞋，以0比0返回更衣室。

理文下半場企圖加強攻力，隨即換入顏樂楓、梁嘉恆及余沛康，馬上取得成效，鄧匡延把握法蘭度解圍不遠，禁區內射門僅僅高出。流浪翼鋒鄧子均之後錯失單刀機會，55分鐘更連隨失守，梁嘉恆接應中村祐人直線，快對方守衞一步篤射破網，理文領先1比0。65分鐘，理文差點擴大比數，中村祐人近射擋出不遠，鄧匡延補射斜出。69分鐘，理文中堅劉穎笙接應角球衝頂高出。71分鐘，入球功臣梁嘉恆右路橫傳，余沛康妙射被門將托出底線。理文下半場不斷圍攻下，未能增添紀錄，終埋下失分伏線。補時階段，陳力衡左路斬中，林學曦前柱頂入，替標準流浪追成1比1完場。

理文補時階段被流浪逼和，未能全取3分，賽後主教練陳曉明，承認球隊表現未如理想：「上半場表現好差，下半場換人後節奏有所改善，但都係踢唔返之前幾場嘅氣勢，我哋之後一定會檢討。」同時他亦大讚對手今仗發揮不俗，成功把握球隊防漏洞，產生大量具威脅攻門。

聯賽賽事即將展開，「曉明sir」認為球員信心，並不會因今仗失分而受影響，更視這次為對球員的考驗之一：「今季我要求球員心理，技術同體能要更硬淨，所以今場失分絕對喺一個好好嘅試煉，如果佢哋承受唔到嘅話，咁下場就唔值得贏。」

今場標準流浪的搶分功臣林學曦，賽後坦言對戰果對球隊非常重要：「終於唔使輸攞到分，對成隊信心去備戰禮拜日場波，係相當重要。因為一支球隊唔可以一直輸落去，然後就叫球員攞啲信心出嚟，一定要有實質嘅嘢，你先可以有信心。」

今季重返球隊之後，「學曦」已經個人斬獲3球，他坦言上陣機會增加，對自己狀態有幫助：「始終比賽狀態唔係喺訓練中練到，一定要透過比賽去搵番自己信心，希望嚟緊都會愈嚟愈好。」他認為自己在心態上已經準備好在隊中爭奪正選位置，並表示無論前場任何位置，只要球隊需要，自己都能夠勝任。