港超聯　傑志門票會費齊減價！降幅達16.7%

港超球隊傑志周三（18日）公布最新主場賽事門票收費，以及「藍浪一家」3種會籍費用。為在疫情期間鼓勵更多球迷入場，部分收費將有所下調。同時會方亦宣布，連續3年與港超聯獨家網上直播媒體on.cc東網，達成「按次收費直播」合作。

傑志周三（18日）宣布2020至21年度，主場門票收費價格，沿用上季按比賽重要程度以分級收費的制度。聯賽首場對理文的比賽，收費為成人港幣100元／特惠港幣40元（成人票價減幅約16.7%），第2場對愉園則為成人港幣80元／特惠港幣30元（成人票價減幅約11%），傑志不排除再調整個別重要比賽的收費。

會方同時公布會籍的收費有所下調，當中包含全季主場賽事通行證的成人「白金會籍」新入會收費，由港幣970元下降至650元，通行證每張減幅約14%，續會費以及特惠會籍價格皆有所調整。而「傳承會籍」及「傑迷會籍」費用則維持不變。周四（19日）正午12時起開售，詳情請參閱傑志官網或Facebook專頁。

由於上季受疫情影響，傑志有4場主場聯賽改以閉門作賽，球迷仍可持「2019/20傑志港超聯主場換票證」換領本季傑志主場門票乙張。另外，原本已經到期，隨2019/20會籍附送的「賽馬會傑志中心商品店/傑志期間限定店HK$50現金券」及「賽馬會傑志中心小賣部HK$50現金券」，有效期將再延長至2020年11月30日，逾期作廢。