歐國聯4強誕生！意大利贏波出線做埋主辦國

歐國聯決賽周4強誕生，意大利、比利時一齊贏波，取得出線權，聯同早1日晉級嘅法國、西班牙，4隊將會出戰明年10月喺意大利舉行嘅淘汰賽，爭奪冠軍寶座。

A1組嘅意大利喺周四(19日)凌晨作客波斯尼亞，贏波就可以出線，「藍衣兵團」果然不負眾望，全場佔盡上風。開波22分鐘，恩斯治尼喺左路突破之後傳中，比洛迪第一時間起腳射入。恩斯治尼繼續喺左路發難，今次佢選擇自己射門，可惜中柱唔入。

下半場輪到2位薩斯索羅球員合作，文路爾盧卡迪利傳入中路，杜文尼高貝拉迪突破越位，半車身凌空射入，呢位26歲前鋒連續2場歐國聯入波，成為出線功臣。

踢到比賽末段，後備上陣嘅貝拿迪斯治勁射中楣彈出，未能增添紀錄，意大利維持贏2比0，6場分組賽取得3勝3和，以1分優勢力壓同日贏波嘅荷蘭，取得決賽周4強席位。

今屆歐國聯決賽周將於2021年10月6日至10日，喺意大利兩大城市米蘭同都靈舉行，意大利有主場之利，捧盃機會大增。