推介！調校你心靈　體壇好戲喚醒熱血魂

疫情爆發後，體育設施一度封閉，比賽難逃延期或取消命運。各位運動愛好者宅在家裏，除了跟着健身教學影片鍛煉體能，不妨看看這4部由真實故事改編的運動電影，從側面認識台灣高中籃球聯賽（HBL）、全國高校野球選手權大會（夏季甲子園）、全國美式足球聯盟（NFL）等賽事，並重溫運動帶來的歡笑與感動，喚醒你的「熱血魂」！

《下半場》（2019年）

鋪天蓋地的宣傳、滿座的台北小巨蛋，HBL是台灣最受關注的籃球賽，每年3月開打的冠軍戰，更是屬於台灣的「3月瘋」。由張榮吉執導的《下半場》正正改編自2015年男子組決賽，泰山高中高國強與松山高中高國豪的兄弟對決。

台灣HBL兄弟對決

姜秀宇（范少勳飾）和姜桐豪（朱軒洋飾）是一對熱愛籃球的兄弟，因為母親早逝，父親四處奔波賺錢的關係，只能過着寄人籬下的貧苦生活。某天他們在街頭賽被教練發掘，患有聽障的哥哥姜秀宇加入即將解散的光誠中學，弟弟姜桐豪則來到尋求3連霸的育英高中。兩兄弟在追逐夢想的路途愈走愈遠，終於成為彼此最強勁的對手。

為增添戲劇色彩，電影賦予主角坎坷身世，凸顯親情與夢想碰撞時，兄弟間的掙扎與取捨。而所謂「兄弟」沒有血緣局限，在球場朝夕相處，為相同目標揮灑汗與淚的隊友，同樣擁有珍貴的手足情誼，也正是這部電影和學生籃球感動之處。推薦指數：★★★★☆

《打死不離三父女》（2014年）

由印度影帝阿米爾汗主演的《打死不離三父女》講述前印度摔跤冠軍瑪哈維，因家境貧困及缺乏支援，一直無法贏得國際賽獎牌。退役後他把夢想寄託給兒子，無奈連生4個女兒，令他幾近放棄，直到某天發現女兒吉塔和芭碧塔擁有摔跤天分。3父女一路與對手、男尊女卑的社會觀念、官僚主義角力，終於來到夢寐以求的舞台……

回到現實，電影的原型人物，即首位獲得奧運資格（2012年倫敦奧運）的印度女摔跤手吉塔弗加特，曾在4月接受訪問時表示，因東京奧運延期正積極考慮復出，為國家披甲爭金逐銀。她也提到堂妹維尼斯和妹夫巴傑朗都是獎牌競逐者。且看明年這個摔跤世家能否再演真實版的《打死不離三父女》。

推薦指數：★★★☆☆

《Kano》（2014年）

甲子園，哪怕沒有關注棒球，都聽過這個堪比熱血漫畫的棒球聖地。由馬志翔執導的《Kano》講述台灣日治時期，由原住民、漢族和大和族組成「雞尾酒球隊」嘉義農林，經新教練近藤兵太郎（永瀨正敏飾）的訓練，從一勝難求到到遠征日本挑戰夏季甲子園的過程。

《Kano》沒有刻意描寫殖民時期的嚴苛，而是透過嘉農屢敗屢戰的經歷，傳達異族共存的理念。當時棒球被認為是日本人的玩意，也象徵着「殖民/被殖民」的優越感，但近藤教練認為「日本人擅長防守，漢人打擊強，蕃人跑得快」，三族共和的嘉農是達至平衡的球隊，關鍵在於球員是否相信自己，做好無論如何都不服輸的準備。「你知道怎樣種出又大又甜的木瓜嗎？」希望各位能在電影裏找到答案。

推薦指數：★★★★★

《守護有心人》（2009年）

運動電影等於熱血？由奧斯卡影后珊迪娜布洛主演的《守護有心人》偏要走溫情路線，描述前NFL球星米高奧赫的童年經歷。黑人男孩奧赫因母親吸毒，一直游走在各個寄養家庭間，直到被富裕的托易太太收養，悉心培養其足球場內外的潛能，使他從科科零分的學生，變成密西西比大學的明星球員，最終踏進NFL殿堂。

但值得一提的是，男主角本尊米高奧赫對這部電影可謂深惡痛絕，甚至認為電影毀掉了他的足球生涯：「所有人都透過這部電影來審視我，他們根本不在乎我的球技，或我是怎樣的球員。這些球場外的紛紛擾擾讓我陷入嚴重低潮。」及至2017年，飽受傷患困擾的奧赫被黑豹隊放棄，自此無球隊問津。

推薦指數：★★★☆☆