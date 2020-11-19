侯克擔大旗！上海SP強攻FC悉尼

周四(19日)晚續有亞冠盃東亞區分組賽上演，H組澳職冠軍FC悉尼於中立場卡塔爾火併中超球隊上海SP（上海上港）。悉尼近年雖然雄霸澳職，但轉戰亞冠舞台冇乜表現，其中近6場亞冠5次開3球或以上，既然兩軍上屆2次交鋒合力炮製10個入波，今場首選2.5球入球大。（Now 670、有線611及651台周四晚6時直播）

FC悉尼係澳職有史以來贏得常規賽（4次）及季後賽（5次）冠軍次數最多球隊，包括8月尾憑互射12碼擊敗墨爾本城，成功衞冕季後賽冠軍。不過佢哋轉戰亞冠就另一回事，雖然前線能夠保持唔錯入球率，可惜防線成日不設防，今屆停擺前踢咗2場分組賽，分別以0比4不敵橫濱水手及2比2打和全北汽車，計埋上屆悉尼近6場亞冠入7球、失16球，5次開3球或以上。

悉尼今次唔只有首席射手方祖被外借到印度超球隊孟買城，門將列美尼亦留澳陪伴臨盆嘅太太，後衞賴恩麥高雲又感染新冠隔離緊，缺少呢3件主力，想突圍出線都幾難。

上屆兩度交鋒夾埋入10粒

曾經鬧出冇通知球員就大幅減薪嘅上海SP，喺剛結束嘅中超球季僅得第4，以佢哋嘅名氣及班費投入令人失望，球隊上下希望喺亞冠盃爭取佳績振奮一下。

奧地利國腳阿拿奧杜域踢完國際賽，受檢疫限制未能歸隊，肯定缺席今屆賽事，巴西中場奧斯卡杜斯山度士則腿肌受傷，今仗復出機會唔大，但前鋒侯克、列卡度盧比斯及澳洲中場阿倫穆爾皆可候命，鋒力有保證。

兩軍上屆分組賽2次交鋒，分別踢成2比2及3比3，今場好大機會又嚟入球騷，大盤不容錯過。

直播表

周四6:00pm 亞冠盃 FC悉尼Vs上海SP

Now 670、有線611、651台