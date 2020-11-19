傅家俊世界排名跌出64　急向WTS申請外卡

由於受到疫情影响，香港桌球「一哥」傅家俊（Marco）至今仍未能赴英參加今季職業賽事，加上英國疫情未見受控，相信今季都難以成行，暫定放棄，其世界排名將會跌出前64的職業賽資格位置，Marco將向世界桌球巡迴賽(WST)申請「外卡」，期望其職業生涯得以延續。

自從2月威爾斯公開賽首圈出局後返港，Marco退出了世錦賽，而新一季賽事參賽一個都冇。在最新公布的世界排名上，傅家俊已大幅度跌落第64，其臨時年終排名更降至第65，跌出了職業賽資格，Marco表示除非疫情短期內結束，而他重新參賽又能奪冠，否則以此情況估計其排名會繼續下滑。

他續稱已向WST申請「外卡」，希望來季可以繼續在職業賽參戰，否則要重新由業餘打起，不排除會就此退役。根據WST慣例，每季都會發出最少2張「外卡」予精英球手，前世界冠軍杜赫迪、「白旋風」韋德及前「泰國之虎」華達拿，而「桌球皇帝」亨特利今年亦獲「外卡」，退役8年後重踏職業賽場，但本季至今仍未「復出」。

Marco目前在港仍每周回體院訓練，上星期在練習時打出一cue147，時間更僅需6分25秒，據港隊教練郭偉恩表示這個時間相信是世界第三快。

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