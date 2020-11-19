港超聯　嘩！東方龍獅簽埋林恩許

繼馮慶燁回歸球隊之後，東方龍獅周四（19日）再透過Facebook專頁，宣布引入另一位前富力R&F球員林恩許（Jared），這位擁有華裔血統的球員，將有望進一步加強東方龍獅中場實力，

現年28歲的林恩許出生於澳洲悉尼，年輕時獲澳洲國家青年隊徵召，參與過不同級別的青少年國際賽事，期間更獲委任為隊長。2016年來港加盟傑志後，曾助「藍鳥」捧走多項錦標，今夏這位香港蘇格蘭混血兒轉投富力R&F，可惜球隊於季前宣布退出港超，Jared最終未曾為舊東家出戰，今次成功找到東方龍獅「落班」，他坦言是放下了心頭大石：「2020年真係太瘋狂，社會運動後再緊接出現疫情，復賽期間自己又踢唔到，跟住富力R&F又退出，情況係好混亂。我真係好耐冇波踢，依家終於可以做番自己鍾意做嘅嘢好開心。」

今次選擇加盟東方龍獅，Jared明言希望幫助球隊贏得獎盃，並且已經準備好在競爭激烈的大軍中，爭取上陣機會：「教練搵到我，我冇可能拒絕。我好清楚球隊嘅質素，對未來發展有好好嘅計劃，目標就係要捧盃，呢樣係我最想做嘅。」東方龍獅總監兼主教練李志堅，則表示Jared是自己一直很喜歡，也很想一齊合作的球員：「呢幾年見佢喺傑志嗰邊，都幾欣賞佢，可以喺中場加入多一種元素。」

富力R&F退出港超後，有部分球員已經成功找到下家，但依然有不少人前途未卜，前隊友的情況亦令Jared非常憂心，他認為在臨開季各隊都接近完成組軍的時候，出現這種情況是非常艱難，並笑言自己是幸運兒，他透露一班前富力R&F球員與舊東家在欠薪等問題上依然存在分歧，需要透過律師去勞資審裁處處理，但對合約問題最終得以解決，令球員能為其他球隊上陣感到慶幸。

林恩許Profile

出生日期：1992年07月19日

身高：176cm

前效力球會：傑志、富力R&F（只列出部份球隊）

位置：中場

球衣號碼：22