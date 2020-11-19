爺孫三代出戰GT盃　汽車會申請健力士　　

香港汽車會周四（19日）在柏寧酒店舉辦傳媒午宴，講述明年展望和動向。會監余錦基透露，備受矚目的電動方程式賽（Formula E）需待疫情穩定方能重臨香港，而為推廣香港賽車運動，會方將為合資格運動員申請體院的「體院訓練資助計劃」，並舉辦一系列本地賽事。

受到疫情影響，全球賽事活動紛紛延期或取消，但澳門格蘭披治大賽車將如期於明日起，一連3日舉行。本屆香港參賽運動員突破往年紀錄，共有31位出戰5項比賽，除了車神歐陽若曦和李英健，余錦基特別提到盧雄彪、盧家駿和盧柏汝，將會「破天荒」三代同堂出戰GT盃，待完賽後，汽車會更會就此申請健力士世界紀錄。

至於電動方程式賽已經連續兩年未在香港舉辦，余錦基表示：「雖然我們與FIA（國際汽車聯會）的合約已經完結，但他們很希望賽事回歸香港，因為香港站是全球數一數二成功的賽站。」他坦言賽事何時回歸需要視乎疫情發展，由於中環郵政總局或面臨拆卸，賽事有機會移師到西九舉行。

另外，余錦基宣布賽車運動已獲香港體院學院認可，凡持有效比賽牌照的賽車運動員均可透過汽車會申請「體院訓練資助計劃」：「目前已有25位車手申請資助，我們認為除了金錢，最重要的是賽車運動能夠獲得政府和外界認同。」

而為了培育新晉車手，余錦基表示未來會從電競入手，舉辦一系列本地賽事：「當參賽者成為電競冠軍後，我們便會資助他們接觸小型賽事。若他們再在相關賽事奪冠，更有機會跟隨歐陽若曦、李英健等學習駕駛大賽車。」

此外會長李耀培透露，為提高道路安全意識及減低碳排放，汽車會將於12月到明年1月期間舉辦「第1屆FIA HKAA智能安全駕駛挑戰賽」。參加者只需下載賽會應用程式，連接汽車內置藍芽系統，即可透過人工智能為該行程評分，全場總冠軍可獨得超過1萬元的禮物。

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