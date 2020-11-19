一返西班牙就火滾　美斯：球隊是非好厭倦

阿根廷球王美斯完成國際賽，周三(18日)乘專機返抵西班牙，佢一出機場就畀各項事情搞到火滾，被稅務人員、球迷同傳媒包圍期間，佢對傳媒發火：「球隊是非我覺得好厭倦！」再咁落去，佢好難留喺西班牙。

在今次國際賽檔期，美斯為阿根廷上陣取得1勝1和，現時在世盃外4戰錄得3勝1和，成績算唔錯，但當佢返到巴塞隆拿機場，即時令佢扯火；因為幾位西班牙稅務人員上機盤查，詢查各項稅款已經令佢好不滿，美斯說：「在15小時長途旅程後，我要面對稅務部門人員，這太荒謬。」

步出機場面對球迷索取簽名，以及傳媒訪問，美斯即時被包圍無法脫身，有傳媒問到巴塞內訌問題，基沙文經理人炮轟美斯掌控更衣室，要求美斯回應，美斯當場爆發：「我對呢啲是非感到好厭倦，乜都關我事。」

英國《每日郵報》報道，美斯與巴塞關係惡化，曼城打算在冬季轉會窗出手，開價5000萬鎊要求即時收購美斯，亦係巴塞收取轉會費嘅最後機會，不過巴塞將於1月23日大選，相信在此日子之前唔會有動作，但當選出新會長後，如果出售美斯，該新會長肯定即時下台，不過如果美斯唔肯續約，明夏自由身離隊，該會長亦要問責下台。