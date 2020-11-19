港超聯11‧21開波啦！

2020至21年度「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）正式展開！經過20場「菁英盃」熱身後，相信8支參戰球隊，已操弗狀態等待新球季的展開。今季除增設「爭標組」和「護級組」賽事外，還新增「超級外援」名額，各隊實力定有所加強，令賽事更加緊湊。開季之前，先一覽8支隊伍的實力。 ■圖／文：黃雋謙、林卓臻、李浚湣

【傑志新星上位愈戰愈強】

上季榮膺聯賽及「菁英盃」冠軍的傑志，季前未有將目標定得太高，會長伍健直言新季首要目標是提拔年輕球員，將球會打造成「亞洲阿積士」。因此「藍鳥」除羅致加維蘭、杜馬思外，簽入的全屬「90後」，包括何振廷、顏卓彬、彭林林等。由於下屆「亞冠盃」席位還有待確認，傑志稱會視乎結果，再決定是否引入「超級外援」，增強實力及叫座力。

即使費蘭度、林恩許等舊將離隊，但正好創造機會讓安永佳、畢頓等球員上位。他們在今屆「菁英盃」逐漸鞏固主力地位，巴拉克和陳晉一更獲歐洲球會邀請試腳，配合鄭展龍、羅梓駿等華將，新季煥然一新的傑志，絕對不失勁旅本色。

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加維蘭、杜馬思、陸建鳴、彭林林、顏卓彬、何振廷、趙聡悟

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洛迪古斯、高美斯、費蘭度、林恩許、高梵

【東方龍獅豪華陣容衝3冠】

作為上季盃賽「雙冠王」，東方龍獅僅與聯賽冠軍擦身而過。今季在李志堅帶領下，以及大部分核心人物繼續留效，隨着球隊逐漸擺脫傷兵潮，這支擁有頂級陣容的豪門之師，有足夠本錢再衝擊聯賽冠軍寶座。

東方龍獅今季主力陣容變動不大，昨日最新公布兩位前富力R&F戰將加盟，分別是早獲教練李志堅賞識的28歲中場球員林恩許，以及重投的27歲中堅馮慶燁：「呢度有好多之前合作過嘅隊友同教練，期待盡快落場為球隊爭取好成績。」再配合港隊首席門將葉鴻輝，以及艾華度等後衞，東方龍獅的防線固若金湯。中場則有利馬、迪高及梁振邦幾位經驗老將調度，攻守能力兼備。前線由辛祖、盧卡斯及艾華頓組成的「森巴」三叉戟，有能力撕破任何對手防線。東方龍獅今季重點引援，非進攻好手費蘭度莫屬，雖然此子手術後仍處休養期，或錯過季初多場比賽，但只要這位星級翼鋒回歸，東方龍獅重奪聯賽冠軍絕不是夢。

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費蘭度、亞歷斯祖、鄭子森、馮慶燁、林恩許

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唐道碧、鄭璟昊、播磨浩謙、曾錦濤、茹子楠、徐德帥、李家豪、陳靜謙、胡晉銘、劉學銘

【理文鋒線銳利劍指錦標】

踏入執教球隊的第3季，理文主教練陳曉明季前揚言成績要有交代，上季造出創會以來最佳聯賽成績後，今季誓要更上一層樓，染指聯賽冠軍自然是目標之一；實力上，理文亦被視為爭標大熱。

今季理文保留顏樂楓、亞哥斯達及沙普夫等上季骨幹之餘，更引入多位實力猛將，戰力有增無減。新加盟的陳嘉豪於季初「菁英盃」表現亮眼，有力與袁皓俊競逐正選門將位置。理文要將從後組織的打法發揮到極致，很視乎重返本地球壇的西班牙中堅荷西安祖能否迅速融入。進攻方面，重傷後強勢回歸的梁嘉恆狀態火熱，有望與基華尼頓及尼迪利，於前鋒位置形成良性競爭，擔起搶分重責。

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荷西安祖、中村祐人、張憙延、黃皓雋、黃俊皓、曾錦濤、陳嘉豪、劉穎笙

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賓希路、謝朗軒、黃駿軒、陳銘剛、劉學銘、周家樂、李瀚灝、陳衍光

【天水圍飛馬神兵顛覆大局】

相隔8年後，再次以天水圍名義重返元朗大球場的天水圍飛馬，新季豪言劍指聯賽三甲，更直指港超冠軍為最理想目標，為此飛馬今季陣容作出大刀闊斧的改變。除陳肇麒和陳偉豪退役外，飛馬換走米高加斯洛、艾華等大批舊將，並一口氣簽入17名新球員，包括孫銘謙、方栢倫、羅振庭等實力華將，並且借用胡晉銘和劉學銘。

為展示爭冠雄心，飛馬豪簽5名巴西外援，除防中基斯外，當中3人曾長年征戰巴甲，屬「超級外援」身份，大大增強整體戰力，加上在功勳教頭郭嘉諾領軍之下，配合文彼得、張寶春、范俊業等具經驗教練，今季天水圍飛馬的表現絕對令人期待。

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古安奴、班拿度、山度士、達施華、基斯、胡晉銘、劉學銘、陸平中、叢振洪、陳靜謙、羅振庭、謝朗軒、法比奧、方栢倫、黎格爾、孫銘謙、吳文希、何家智

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大衞拉菲爾、慕沙、米高加斯洛、艾華、佐佐木周、陳偉豪、張志勇、陳肇麒、黃俊皓、張憙延、雷傑名、曾健晃、嚴啟華、雷文迪、蕭俊銘、邱嘉煒

【標準流浪經驗傳承夠窩心】

未有參加上季復賽的標準流浪，新季續以有限成本營運；總監李輝立季前指出，球隊目標仍然是爭取護級。礙於球市氣氛消極，標準流浪招兵策略主要為「接濟」曾貢獻流浪，而且無班落的球員。

除放棄巴辛、斯薩等援將外，流浪亦未有留用安達等入籍兵。幸好林嘉緯、盧均宜的回巢有助穩定軍心，配合黃駿軒、姚浩明等具經驗球員，對黃晉軒、周家樂等小將定有「以老帶新」之效。加上新援奧古斯圖、杜格拉斯完成隔離在即，他們的加入，定能增添流浪在聯賽中下游的競爭力。

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奧利斯、杜格拉斯、法蘭度、奧古斯圖、祖連奴、李溢晉、馬文軒、陳力衡、潘子希、林嘉緯、盧均宜、周家樂、黃晉軒、黃駿軒、姚浩明、鄧子均、播磨浩謙

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史提芬彭利拿、巴辛、斯薩、簡尼迪、杜馬思、彭林林、陸建鳴、安基斯、安達、迪達、文偉峰、潘柏安、陳瑋樂、周均俊、北村祝、歐陽耀冲

【愉園活力澎湃咪低估】

愉園上季復賽表現未如理想，成為包尾大幡，惟多名年輕球員展現出極大潛能。新球季愉園終於修成正果，續以年輕球員為骨幹，加上一班有質素外援，成功在「菁英盃」收穫好成績。

這支本地老牌球會曾於「菁英盃」分組賽擊敗強隊東方龍獅，相隔13年後再次殺入4強，當中以6比1大勝晉峰一仗，更入選亞洲足協每周「東亞及東盟最佳表現選舉」候選隊伍之一，認真威水。「快活谷」今季引入的外援亦大有來頭，其中查理史葛、艾迪比帝更分別是前曼聯、前尼日利亞國青成員，配合陣中多名新星，本季要打入「爭標組」未嘗不可！

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米基爾、艾迪比帝、羅拔奧度、查理史葛、曾至孝、林衍廷、陳潤潼、陳煒軒、馮梓軒、楊迪麟、余在言、莫漢睿、蘇荻安

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馬希卡歷、摩域治、拉高域、亞歷斯祖、加維蘭、黃榮傑

【冠忠南區鬥志無懈可擊】

冠忠南區於上季停擺期間出現大變革，除了多位主力外援離隊之外，主教練一職亦改由列文擔任。隨着幾位新援加盟後開始融入球隊，南區經歷一段磨合期後，新打法逐漸明朗。

在列文帶領下，冠忠南區一改以往相對保守的戰術，並嘗試在進攻上加入新元素，投入更多兵源。新任隊長佐佐木周的不服輸精神及衝擊型踢法，為前場注入無限動力，有望與夏志明、史提芬彭利拿、「超級外援」柏度進一步擦出火花。後防川瀨浩太及比圖將繼續擔大旗，不時需要親身披甲的列文，在場上的角色依然無可取代。

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柏度、佐佐木周、史提芬、唐道碧、林智豐、汪宁智、史提芬彭利拿

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查維斯、迪亞高、文迪斯、狄卡奧、伍啟睿、劉家銘、劉穎笙、史必、李溢晉、叢振洪、黃獻中、鄭俊毅

【晉峰培育華將成長需時】

晉峰以甲組榜首升班，今季首戰港超聯。惟球隊決定培育本地年輕球員下，只維持採用4名外援，由於大部分球員經驗不足，加上體能及身形輸蝕，導致「菁英盃」表現未如理想。

晉峰今季從東方龍獅借入茹子楠及鄭璟昊，但仍未解決球隊「攻不銳、守不穩」的問題，分組賽只曾攻入4球，更錄得多達17個失球。晉峰採用的西班牙式短傳踢法，暫時仍未收到成效。雪上加霜的是，晉峰季初正經歷傷病潮，主力費利浦薩、艾拔簡奴等輪流受傷，惟希望這支港超新丁，可以把握時間盡快調整，否則新季前景不容樂觀。

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艾拔簡奴、鍾俊濠、紀思昊、梁創業、茹子楠、鄭璟昊

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戴思聰、周洛正、麥希裕、章偉鎽、蕭栢霖