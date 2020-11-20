港超聯　東方龍獅拜神祈福：突破上季成績

即將於周六（21日）港超聯開幕戰出場的東方龍獅，一眾球員及教練周五（20日），在球會副主席游永強及總監兼主教練李志堅帶領下，於將軍澳賽馬會香港足球總會足球訓練中心（FTC）舉行拜神儀式。球隊上季奪得盃賽「雙冠王」，游永強揚言「未夠喉」，希望捧起更多獎項。

游永強於拜神儀式後接受訪問，寄望東方龍獅今季在成績上能再取得突破：「希望唔只再攞兩個盃，再攞好啲成績，對球隊嘅期望，就係盡我哋努力去打。」游永強透露今季球隊班費與上季相若，表示最近能夠再加入林恩許及馮慶燁兩位新兵，有賴李志堅教練團在預算上精打細算，實行「應慳得慳，應使則使」。東方龍獅今季將出戰亞洲賽，游永強認為香港與其他亞洲地區的足球水平上依然存在差距，未敢指望亞洲賽成績於短期內會突飛猛進，並透露未來有計劃，向姊妹球會索察調動球員來助陣。除了球隊場上的表現之外，游永強亦透露希望藉增加球會團隊成員，加強與球迷的溝通及互動。

東方龍獅於拜神儀式前進行操練，準備周六對晉峰的聯賽揭幕戰，其中上季季尾加盟的費蘭度，手術後已經除去石膏，於場邊進行個人康復操練，而兩位新加盟球員林恩許及馮慶燁，亦有現身參與球隊訓練，但後者於一次角球訓練中受傷倒地，其後拜神期間需要隊友及職員攙扶。李志堅表示暫時未清楚馮慶燁的傷勢如何，需要進一步觀察，相反他對費蘭度的康復進度感到滿意，認為這位巴西星級翼鋒完成手術後，恢復速度比預期快，更形容若此子能在今年年尾復出，就是給自己最好的「聖誕禮物」。