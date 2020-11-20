疫情下的澳門賽車 歐陽若曦GT盃造最快圈速

在疫情陰霾下舉行嘅第67屆澳門格蘭披治大賽車首天賽程結束，壓軸舉行嘅澳門GT盃，香港車手歐陽若曦在自由練習二錄得最快圈速，Darryl過去在東望洋賽道5度奪冠，今屆被視為奪標大熱，而佢亦如期交出好成績。

今屆GT盃共24位來自中港澳台車手競逐，歐陽若曦曾3奪GT盃，以及2次在世界房車錦標賽澳門站獨立盃掄元，實力超班，在自由練習二造出2分20秒919最快圈速，暫時排名第1，比第2名中國車手快接近1秒。

歐陽若曦總結首日賽事表現，他說：「今天很順利。最重要是能夠找到感覺逐漸加速，增添自己的信心。早上第一節練習賽時，我需要用一點時間讓自己熱身，取得應有節奏。過程算是有驚無險，我曾數次因未能掌握節奏而令戰車輕碰牆壁，幸好戰車並無大礙。要重新熟習找回比賽感覺並不容易，但車隊的充足準備令我戰車感覺非常良好，我在澳門多年的參賽經驗亦能幫助我。」

「下午第二節練習賽感覺更順暢，與其他車手的圈速差距也收窄，相信是大家也開始能掌握應有感覺。總括來說首日十分順利，我們會研究練習數據，希望能再加快速度。我會逐漸增強自己的把握力並且不斷改進，所有準備工夫都按部署繼續進行。」

香港車手李英健排名第4，時間2分22秒822，距離第3位嘅中國車手僅落後大約0.7秒，有機會爭入前3。澳門GT盃周六將進行排位賽及選拔賽，正賽將於周日上演。

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