多蒙特神童16歲生日　終於有資格踢德甲

德甲勁旅多蒙特近年湧現大批新星，包括「神童級射手」尤素法莫高高，佢終於等到11月20日，16歲牛一，夠秤可以為球隊出戰德甲賽事，可望喺周日(22日)凌晨多蒙特作客哈化柏林，上演德甲處子戰。

出生於2004年11月20日嘅尤素法莫高高本身喺喀麥隆出世，10歲時候移居德國，並加入聖保利青年軍，喺U13賽事上陣13場入23球，好快被多蒙特收歸旗下。

尤素法莫高高上季以14歲之齡為多蒙特U19上陣，首場比賽就射入6球，協助球隊大勝9比2，佢踢德國U16國家隊亦超晒班，今年成為德國U20小國腳，絕對係「神童級射手」，難怪有輿論質疑佢年齡可能報細數。

尤素法莫高高今年1月開始同多蒙特一隊操練，但根據規則，佢要滿16歲先至可以踢德甲，依家機會終於來了。

如果尤素法莫高高今場上陣，就可以打破前多蒙特中場紐尼沙軒保持嘅德甲最年輕上陣球員紀錄，2005年8月6日，多蒙特作客打和禾夫斯堡2比2，紐尼沙軒以16歲零333日創出德甲最年輕上陣球員紀錄，佢現時效力土耳其球隊安塔利亞。