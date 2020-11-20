咸爺亨利　美職季後賽分途出擊

星期五歐洲波好靜，反而美國嗰邊，就有美職季後賽，星期六朝早開波，偶像碧咸隊波，國際邁亞密又出場喇。

碧咸依家係國際邁亞密班主，佢隊波常規賽尾段好爭氣，打入季後賽，點都要捧場啦，今場對手拿舒維爾又係美職新軍，但係國際邁亞密擁有希古恩同馬度迪，仲有咸爺照住捧得過。

另一關，新英倫革命對蒙特利爾衝擊，衝擊個教練又另一個偶像亨利，不過亨利教波仲未夠火候，搞到隊波攻強守弱，今場同革命鬥攻，估計會多波入。

焦點賽事直播表

周日0:30am 西甲 奧沙辛拿 Vs 侯爾斯卡

Now632

周日7:30am 美職 新英倫革命 Vs 蒙特利爾衝擊

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日10:00am 美職 拿舒維爾 Vs 國際邁亞密

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台