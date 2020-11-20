港超聯　東網直播揭幕戰　東方龍獅強襲晉峰

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新一季港超聯開波！今午旺角大球場上演2020/21「中銀人壽香港超級聯賽」揭幕戰，東方龍獅迎戰新軍晉峰。經歷「菁英盃」連場激戰後，東方多名主力已「撻着」，今仗能以最佳狀態搶頭彩，為重奪聯賽冠軍打好基礎。另邊廂，作客的晉峰有費利浦薩傷愈復出，有這位王牌攻擊手助拳，或能創造奇迹，與豪門周旋到底！（on.cc東網周六下午3時直播）

早前進行的「菁英盃」被視為港超聯開幕前哨戰，東方龍獅於首戰意外落敗，幸眾將能及時調整狀態及集中力，之後4仗取得3勝1和，其中前場王牌辛祖及盧卡斯表現漸入佳境，5場分組賽兩人共炮製7個入球，東方龍獅總監兼主教練李志堅對此感到滿意。在「菁英盃」期間，東方龍獅出現小型傷兵潮，然而，「堅Sir」表示目前情況已有改善，尤其迪高在對冠忠南區一戰中復出更令他感到欣慰：「臨尾嗰場波我哋換迪高出嚟，都係希望佢開始感受番比賽節奏，呢樣嘢對長遠發展嚟講係緊要啲。」

迪高︰唔會有易踢嘅比賽

對迪高而言，該仗雖然後備上陣，但落場短短幾分鐘已有斬獲，他坦言這個入球令他重拾信心，並認為東方龍獅已經準備好迎接即將展開的聯賽征途：「無論係艱難嘅比賽或者訓練，我哋都全力以赴。我希望第一場就可以贏到波，不過喺港超唔會有易踢嘅比賽，唔到最後一刻都唔可以放鬆，唔係嘅話就會出現上場嘅情況。」

晉峰上仗「菁英盃」慘負愉園，分組賽提早出局。總教練何信賢表示對賽果感驚訝：「上個禮拜練波表現都幾好，不過當日突然兩、三個球員失準，加上冇預計到羅拔奧圖踢邊，球隊兩閘完全適應唔切。」「何Sir」認為大敗對球隊猶如當頭棒喝，希望藉此警惕球員永不放棄。

費利浦薩復出撐住晉峰

因借用條款所限，晉峰兩名「超聯兵」鄭璟昊、茹子楠未能倒戈，加上大敗打擊士氣，「何sir」坦言今仗戰術安排會較保守，盡量避免大敗。幸好主力費利浦薩，以及艾拔簡奴有望趕及復出，令球隊戰力得以維持。

至於隊長之一的羅浩賢則信心十足，他認為球隊在「菁英盃」表現並不失禮，愈踢愈好。聯賽首仗面對東方龍獅，他認為球隊需要留意對方的高空轟炸：「上場4、5球失波都係輸高波，要爭取好成績，依項弱點必需改善，對東方希望可以打出漂亮一仗。」

東方龍獅 433

1 葉鴻輝

8李嘉耀 33艾華頓 17梁冠聰 6翟廷峯

88利馬 16梁振邦 3迪高

80鍾偉強 9盧卡斯 10辛祖

晉峰 4231

1 林駿杰

23佐敦布朗 38艾拔簡奴 83曾仲楠 5 鐘俊濠

29 羅浩賢 8卡爾特納

9 黃偉國 10 廖億誠 27 費利浦薩

21 羅俊仁

今日賽程

東方龍獅 Vs 晉峰

時間︰下午3時

地點︰旺角大球場

票價︰$80、$30（特惠票）

天水圍飛馬 Vs 冠忠南區

時間︰下午5時30分

地點︰元朗大球場

票價︰$80、$30（特惠票）

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