港超聯　天水圍飛馬齊章鬥冠忠南區

「中銀人壽香港超級聯賽」開鑼日尾場則有「地區打吡」，，天水圍飛馬於元朗大球場主場出擊，火併冠忠南區。飛馬5位巴西外援已「齊章」，兼坐擁主場之利，今仗絕對不容失威。南區上仗激和東方龍獅，踢出士氣波，聯賽首戰必定希望乘勢搶分，兩軍定有一番激鬥。（周六下午5時30分開賽）

飛馬上場在先後派出4名巴西新援之下，以4比2挫標準流浪。主教練郭嘉諾表示，本來僅期望4人先適應比賽，但當中2人首仗便有進帳，他坦言感驚喜，並指出梅開二度的古安奴狀態最佳。南區以防守出眾而聞名，「郭Sir」謂雖然對手人腳有變，但實力依然：「以列文、比圖組成嘅防線都唔易撕破，我哋要多啲套路爭取入波。」

上仗代梁興傑暫時戴上隊長臂章的胡晉銘稱，雖然近仗均有上陣，但自言狀態未到巔峰。今日亦是「晉銘」的生日，雖然僅23歲，但他已算是較有經驗的球員，他認為自己責任重大：「球隊好多年青球員，希望我可以為佢哋同年資更深嘅球員做溝通橋樑，幫佢哋融入隊波。」

佐佐木周「齊上齊落」最緊要

冠忠南區上仗在3度落後下，最終靠史提芬的壓哨入球，以3比3逼和勁敵東方龍獅，再次展現球隊未到最後一刻都不服輸的精神，主教練列文認為近兩場比賽，球隊都能夠交出滿意表現。至於南區隊長佐佐木周，上仗操刀2碼「開齋」，他認為縱使自己對入球充滿渴望，但比起個人成就，「齊上齊落」去面對挑戰才是最重要。作為前飛馬猛將，佐佐木周於聯賽首戰就有機會面對舊主，他表示對舊東家充滿敬意，但自己今場只會以百分百投入度，毫無保留為南區爭勝。