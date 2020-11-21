法比加斯絕殺　摩納哥戲劇性贏PSG

周六(21日)凌晨法甲大戰，摩納哥同巴黎聖日耳門(PSG)合演戲劇性大戰，結果榜首PSG喺領先2球嘅優勢之下，下半場連失3球反勝為敗，法甲8連勝走勢告終。33歲西班牙中場法比加斯係摩納哥1傳1射，包括完場前12碼絕殺，成為摩納哥最大英雄。

PSG今場精銳盡出，基利安麥巴比正選掛帥，傷愈嘅尼馬亦都有份後備登場，相反摩納哥就有首席前鋒賓耶達缺陣。上半場25分鐘，基利安麥巴比勁射為PSG先開紀錄，37分鐘佢再憑12碼拉開比數至2球比，呢球亦係基利安麥巴比加盟PSG後第99個入球，升上球會史上射手榜第5位。

正當球迷以為PSG可以順利贏波，摩納哥下半場就上演絕地反擊，前鋒禾蘭52分鐘先追1球，呢位德國射手66分鐘再接應法比加斯傳中追成2比2平手。去到完場前6分鐘，禾蘭禁區內被艾度迪亞路侵犯，艾度迪亞路食紅牌兼輸12碼，法比加斯操刀射入實現3比2反勝。

PSG會喺周三凌晨歐聯主場對RB萊比錫，教練杜曹就形容下半場係「災難性」表示：「災難性？係！我哋控制戰局而且入咗2球，本來應該係入3球至4球一，但到下半場我哋失去集中力、唔夠認真，我冇得解釋，亦要接受所有嘅批評。」