【有片】內亂升級　美斯球迷攔車怒轟基沙文

巴塞隆拿內亂升級！法國前鋒基沙文陣營近日向美斯開火，佢阿叔同經理人先後批評美斯喺巴塞隆拿享有特權，搞到「球王」日前扯火反擊，話已經厭倦自己被塑造成巴塞隆拿問題嘅根源。美斯一出聲，一眾球迷梗係第一時間聲援，部份球迷日前嘅喺巴塞隆拿訓練場外「埋伏」，等基沙文離開嗰陣攔車喪鬧，叫佢要「畀啲尊重美斯」。

據西班牙《GOL》嘅影片所見，基沙文揸車離開訓練場嗰陣，有幾名美斯球迷即刻衝上去企圖攔車，甚至有人挨住車窗要求同基沙文對話，期間有人不斷大叫「尊重美斯、尊重美斯」，明顯係針對基沙文陣營近日惹火言論而嚟。

基沙文個阿叔早前表示，巴塞隆拿嘅訓練係為美斯而設計，令佢唔需要太落力都可以「好似」表現好好；經理人富達亦表示巴塞隆拿只有美斯話事。不過，唔少網民都話戥基沙文唔抵，因為呢位法國前鋒全程都冇出過聲，只係佢身邊人出嚟講嘢，美斯球迷將怒火指向基沙文係唔啱道理。

巴塞隆拿教練朗奴高文就想淡化事件，被問到美斯同基沙文嘅不和，佢話：「我明白美斯點解咁嬲，佢坐完長途機返嚟就被問基沙文嘅問題，畀著我都會嬲，佢應該得到更多尊重。其實所有問題都係傳媒製造出嚟，我睇唔到佢哋之間有任何問題」