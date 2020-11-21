港超聯　東網直播揭幕戰　東方龍獅強襲晉峰

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「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）於旺角大球場上演揭幕戰，由東方龍獅主場迎戰港超新軍晉峰。東方龍獅今場派出辛祖、盧卡斯及陳浩瑋組成三人進攻組合，利馬、黃威及隊長梁振邦坐鎮中場，後防則由主力門將葉鴻輝領軍，新加盟的林恩許暫列後備。晉峰有費利浦薩及艾拔簡勞兩大主力外援復出，隊長廖億誠及卡爾特納於中場負責調度，把守最後大關的重任，則交給門將林駿杰。

雙方正選陣容如下：

東方龍獅：

1 葉鴻輝 GK

6 翟廷峯

8 李嘉耀

9 盧卡斯

10 辛祖

16 梁振邦 C

23 黃威

27 陳浩瑋

30 黃梓浩

33 艾華度

88 利馬

後備：

99 曾文輝 GK

26 廖富源 GK

3 迪高

5 基頓

11 艾華頓

17 梁冠聰

18 鄭子森

22 林恩許

55 馬希偉

77 王力威

80 鍾偉強

晉峰：

1 林駿杰 GK

2 黃洛

5 鍾俊濠

8 卡爾特納

9 黃偉國

10 廖億誠 C

21 羅俊仁

27 費利浦薩

29 羅浩賢

38 艾拔簡勞

77 何浚皓

後備：

14 羅澔陽 GK

11 梁創業

17 何思哲

18 紀思昊

22 劉君正

23 佐敦布朗

34 黃政德

83 曾仲楠

88 馬文政

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新一季港超聯開波！今午旺角大球場上演2020/21「中銀人壽香港超級聯賽」揭幕戰，東方龍獅迎戰新軍晉峰。經歷「菁英盃」連場激戰後，東方多名主力已「撻着」，今仗能以最佳狀態搶頭彩，為重奪聯賽冠軍打好基礎。另邊廂，作客的晉峰有費利浦薩傷愈復出，有這位王牌攻擊手助拳，或能創造奇迹，與豪門周旋到底！（on.cc東網周六下午3時直播）

早前進行的「菁英盃」被視為港超聯開幕前哨戰，東方龍獅於首戰意外落敗，幸眾將能及時調整狀態及集中力，之後4仗取得3勝1和，其中前場王牌辛祖及盧卡斯表現漸入佳境，5場分組賽兩人共炮製7個入球，東方龍獅總監兼主教練李志堅對此感到滿意。在「菁英盃」期間，東方龍獅出現小型傷兵潮，然而，「堅Sir」表示目前情況已有改善，尤其迪高在對冠忠南區一戰中復出更令他感到欣慰：「臨尾嗰場波我哋換迪高出嚟，都係希望佢開始感受番比賽節奏，呢樣嘢對長遠發展嚟講係緊要啲。」

迪高︰唔會有易踢嘅比賽

對迪高而言，該仗雖然後備上陣，但落場短短幾分鐘已有斬獲，他坦言這個入球令他重拾信心，並認為東方龍獅已經準備好迎接即將展開的聯賽征途：「無論係艱難嘅比賽或者訓練，我哋都全力以赴。我希望第一場就可以贏到波，不過喺港超唔會有易踢嘅比賽，唔到最後一刻都唔可以放鬆，唔係嘅話就會出現上場嘅情況。」

晉峰上仗「菁英盃」慘負愉園，分組賽提早出局。總教練何信賢表示對賽果感驚訝：「上個禮拜練波表現都幾好，不過當日突然兩、三個球員失準，加上冇預計到羅拔奧圖踢邊，球隊兩閘完全適應唔切。」「何Sir」認為大敗對球隊猶如當頭棒喝，希望藉此警惕球員永不放棄。

費利浦薩復出撐住晉峰

因借用條款所限，晉峰兩名「超聯兵」鄭璟昊、茹子楠未能倒戈，加上大敗打擊士氣，「何sir」坦言今仗戰術安排會較保守，盡量避免大敗。幸好主力費利浦薩，以及艾拔簡奴有望趕及復出，令球隊戰力得以維持。

至於隊長之一的羅浩賢則信心十足，他認為球隊在「菁英盃」表現並不失禮，愈踢愈好。聯賽首仗面對東方龍獅，他認為球隊需要留意對方的高空轟炸：「上場4、5球失波都係輸高波，要爭取好成績，依項弱點必需改善，對東方希望可以打出漂亮一仗。」

東方龍獅 433

1 葉鴻輝

8李嘉耀 33艾華頓 17梁冠聰 6翟廷峯

88利馬 16梁振邦 3迪高

80鍾偉強 9盧卡斯 10辛祖

晉峰 4231

1 林駿杰

23佐敦布朗 38艾拔簡奴 83曾仲楠 5 鐘俊濠

29 羅浩賢 8卡爾特納

9 黃偉國 10 廖億誠 27 費利浦薩

21 羅俊仁

今日賽程

東方龍獅 Vs 晉峰

時間︰下午3時

地點︰旺角大球場

票價︰$80、$30（特惠票）

天水圍飛馬 Vs 冠忠南區

時間︰下午5時30分

地點︰元朗大球場

票價︰$80、$30（特惠票）

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