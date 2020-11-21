英超早場 等睇華拿發功拆「紐」
2020年11月21日 12:00
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周六8:30pm 英超 紐卡素 Vs 車路士
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周六賽事焦點，必屬英超頭場，紐卡素主場對車路士，紐卡素雖然只是中游分子，但主場非常進取，近4場聯賽主場，全開3球或以上，包括以2:1擊敗愛華頓，不容少覷。
車仔攻力更加犀利，8場聯賽入20球，前鋒迪姆華拿已經融入球隊，近4場入5球，腳風甚順，另一新兵薛耶治亦大勇，近4場都有入波或助攻，車仔近6場聯賽5次開3球或以上，鬥攻格局，必捧2.5球入球大。
名家：法達斯維
焦點賽事直播表
周六1:00pm 日職 大分三神 Vs 川崎前鋒
香港開電視77台、有線662、602台
周六3:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 廣島三箭
有線662、602台
周六6:00pm 亞冠 FC首爾 Vs FC北京
Fox+、Now 671、有線652、612台
周六8:30pm 英超 紐卡素 Vs 車路士
Now 621
周六9:00pm 亞冠 蔚山現代 Vs FC上海
Fox+、Now 672、有線653、613台
周六11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 白禮頓
ViuTV99台、Now621
周六11:15pm 西甲 維拉利爾 Vs 皇家馬德里
Now 632
周日1:30am 英超 熱刺 Vs 曼城
Now621、611
周日1:30am 西甲 西維爾 Vs 切爾達
Now632
周日3:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 卡利亞里
myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台
周日4:00am 英超 曼聯 Vs 西布朗
Now621
周日4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 巴塞隆拿
Now632、611