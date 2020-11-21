英超早場　等睇華拿發功拆「紐」

周六賽事焦點，必屬英超頭場，紐卡素主場對車路士，紐卡素雖然只是中游分子，但主場非常進取，近4場聯賽主場，全開3球或以上，包括以2:1擊敗愛華頓，不容少覷。

車仔攻力更加犀利，8場聯賽入20球，前鋒迪姆華拿已經融入球隊，近4場入5球，腳風甚順，另一新兵薛耶治亦大勇，近4場都有入波或助攻，車仔近6場聯賽5次開3球或以上，鬥攻格局，必捧2.5球入球大。

名家：法達斯維

焦點賽事直播表

周六1:00pm 日職 大分三神 Vs 川崎前鋒

香港開電視77台、有線662、602台

周六3:00pm 日職 大阪櫻花 Vs 廣島三箭

有線662、602台

周六6:00pm 亞冠 FC首爾 Vs FC北京

Fox+、Now 671、有線652、612台

周六8:30pm 英超 紐卡素 Vs 車路士

Now 621

周六9:00pm 亞冠 蔚山現代 Vs FC上海

Fox+、Now 672、有線653、613台

周六11:00pm 英超 阿士東維拉 Vs 白禮頓

ViuTV99台、Now621

周六11:15pm 西甲 維拉利爾 Vs 皇家馬德里

Now 632

周日1:30am 英超 熱刺 Vs 曼城

Now621、611

周日1:30am 西甲 西維爾 Vs 切爾達

Now632

周日3:45am 意甲 祖雲達斯 Vs 卡利亞里

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日4:00am 英超 曼聯 Vs 西布朗

Now621

周日4:00am 西甲 馬德里體育會 Vs 巴塞隆拿

Now632、611