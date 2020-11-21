港超聯　東方龍獅10人應戰照炒晉峰

千呼萬喚的「中銀人壽香港超級聯賽」於周六（21日）在旺角大球場掀起新一季的戰幔，由東方龍獅在主場迎戰港起新軍晉峰。東方龍獅雖然大部分時間少踢一人，但憑辛祖及盧卡斯的梅開二度，加上艾華頓的入球，以5比0懸殊比數輕取港超新軍晉峰，用一場大勝為聯賽征途揭開序幕。

粉紅色衫的晉峰開局就採取主動，2分鐘費利浦薩禁區內窄角度勁射，被葉鴻輝接實。9分鐘，晉峰隊長廖億誠打到利馬「荷包」，突破後推大位施射，惟角度欠奉未能造成威脅，1分鐘後費利浦薩右路突破傳球給黃偉國，但射門無力。其後東方龍獅逐漸站穩陣腳，15分鐘，辛祖禁區外傳球給盧卡斯，後者射門僅僅斜出。21分鐘，辛祖高波吊入禁區，盧卡斯窩利抽射中柱彈出。第一入球出現在29分鐘，鍾俊濠在禁區內剷跌辛祖被判罰12碼，後者親自操刀射入，是為本季聯賽的首個入球，東方龍獅領先1比0。32分鐘，陳浩瑋踩到晉峰何浚皓，被球證直接出示紅牌驅逐離場，但踢少一個東方龍獅火力無減，40分鐘更憑盧卡斯接應黃威右路角球，在門前頂入，拉開領先優勢至2比0入更衣室。

換邊後，10人應戰的東方龍獅49分鐘獲得12碼，由盧卡斯冷靜射入，擴大比數至3比0。晉峰未有輕言放棄，攻勢不斷希望能夠「破蛋」，52分鐘由廖億誠開出角球到禁區頂但未能傳到隊友腳下，未能把握場上人數優勢之餘，反而被東方龍獅把握後防漏洞。58分鐘東方龍獅換入另一王牌艾華頓，希望穩定勝局。3分鐘後，後備入替的鍾偉強頭鎚攻門中楣，艾華頓伏兵門前頂入，東方龍獅贏到4比0。79分鐘，黃梓浩斜線傳球予艾華頓，後者落底傳給辛祖輕鬆射入，為東方龍獅奠定5比0勝局，在現場915位球迷見證下，聯賽首戰全取3分。

東方龍獅上半場一度因陳浩瑋紅牌被逐踢少一人，賽後總監兼主教練李志堅，承認當時形勢一度陷入被動，但慶幸球隊在人數變少之前先取得領先優勢，亦不忘稱讚對手早段的進取態度：「我覺得（晉峰）都好壓迫性，當然我哋經驗好啲，站穩陣腳後我哋可以攞返個控制權，呢個係關鍵。」他對球隊可以忠於自己的部署感到滿意：「喺穩定勝局之後，俾啲受傷嘅球員出嚟攞番下狀態，呢嗰係我最滿足嗰地方。」

李志堅亦希望球隊能夠維持強勢表現：「聯賽我哋係冇空間嘅，對住任何對手都希望會可以做到唔失分。」近日本港疫情有反彈趨勢，聯賽開幕戰當日確診及初步確診數字再次飆升，李志堅坦言對疫情趨勢感到擔憂：「社會嘅情況係直接影響到球迷入場，姑勿論係唔係可以畀你入場都好，希望球迷都會好好保護自己。」

晉峰總教練何信賢則承認球隊未能發揮好賽前部署，尤其在防守死球上表現令人失望：「輸第一球後我哋嘅部署都係攻嘅，對咁強嘅對手死守都唔係一個辦法，所以我哋選擇進攻，但奈何先輸一球12碼，再輸死球，我哋練咗防守死球成個禮拜，不過都係失敗咗。」晉峰上半場兩次獲得入球黃金機會，可惜都未能好好把握，何信賢覺得球員在獲得機會時準備不足，更認為隊員在信心上開始動搖。

何信賢在接受訪問時一度哽咽，最後不忘多謝球迷入場支持：「多謝啲球迷，我哋聽到好多鼓勵嘅聲音，如果冇咗佢哋，呢班年青球員會進步好慢，就算俾人學到彩都係一個進步嘅機會，希望繼續努力。」