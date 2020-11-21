今晚英超重量級大戰，熱刺主場惡鬥曼城。熱刺迎來英超魔鬼賽程，一班主力剛踢完國際賽，領隊摩連奴唔會亂攻用殘班兵，加上曼城費倫托利斯及菲爾科頓等球員喺國際賽期表現醒神，「寸王」隨時出番老本行「泊大巴」，穩定後防再謀反擊，一於捧3.5球入球細。（Now 621及611周日凌晨1時30分直播）

今仗兩軍教頭摩連奴同哥迪奧拿都係戰術大師，2人過往23次交鋒，哥迪奧拿獲11勝6和6負成績，不過若然由兩人登陸英超後開始計，連盃賽在內7次交手各贏3次，1次打和，勝負好睇臨場發揮。

熱刺聯賽3連勝，不過隔咗個國際賽，所有嘢都要由頭計過。佢哋今仗惡鬥曼城後，11月至拆禮物日期間要先後對車路士、阿仙奴、水晶宮、利物浦、李斯特城同狼隊，場場硬嘢。球隊多位主力剛踢完國際賽，球會仲搵專機接孫興民返英國，可想而知醫療團隊為球員體力如何恢復絞盡腦汁。

哥迪奧拿賽前續約

曼城賽前有喜訊，出年約滿嘅主帥哥迪奧拿終於肯續約，留隊至2023年，可以專心打江山，不過「藍月」受傷兵困擾，史達寧周中退出英格蘭國家隊，今場未必上陣，幾位喺國際賽有好表現嘅加比爾捷西斯、費倫托利斯及菲爾科頓將合作攻堅。至於熱刺教頭摩連奴相信會後防囤重兵，前面靠哈利卡尼、孫興民同加里夫巴利打反擊。事實上雙方近4次聯賽交手，3次開2球或以下，加上曼城鋒力唔及前幾季，近9場賽事8次開3球或以下，中位數3.5球細盤絕對玩得過。