鬥到天黑 歐陽若曦奪GT盃選拔賽冠軍

(電視截圖及歐陽若曦facebook)

實力超班嘅香港車手歐陽若曦，周六(21日)澳門GT盃選拔賽上演「黑夜飛車」，結果順利勝出先捧一盃，澳門GT盃正賽將於周日舉行，Darryl有望再下一城，登上王座。

第67屆澳門格蘭披治大賽車周六第2日賽事，進行各場排位賽及選拔賽，各項賽事都「安全第一」，安全車頻頻出動，最大宗意外就係澳門東望洋大賽選拔賽，在文華東方彎發生5車連環相撞，賽會出動安全車完成比賽，亦令壓軸嘅澳門GT盃選拔賽因超時，賽事在天色昏暗下進行，上演「黑夜飛車」。

疫情下嘅澳門賽車，以往龍友瘋狂包圍賽車女郎嘅場面再不復見，車手與車模之間更要注意防疫，大家都要戴上口罩，場面有趣。

在早上排位賽，歐陽若曦造出最快圈速2分19秒024，比第2位嘅中國車手葉弘歷快接近1秒，另一香港李英健則以2分22秒238排第4；選拔賽比原定遲接近1小時開賽，傍晚5點後天色漸沉，各車手都要開大燈在黑夜較量，緊張刺激。

最終歐陽若曦首名完成，時間17分22秒032，第2中國車手葉弘歷，香港車手李英健得第4名。

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