港超聯　冷風夜襲天水圍　南區4球挫飛馬

「中銀人壽香港超級聯賽」周六（21日）上演今季首場「地區打吡」，由天水圍飛馬坐鎮主場元朗大球場，迎戰冠忠南區。結果出乎意料，客軍憑「肥彭」史提芬彭利拿大演「帽子戲法」，加上夏志明的入球，以4比0大勝飛馬，全取3分。

今場是天水圍飛馬今季重返元朗區首場主場賽事，他們亦隆重其事，派出班拿度、山度士2名符「超級外援」資格的球員任正選。主力盡出的飛馬開波便搶攻，7分鐘上場梅開二度的古安奴，接應罰球施頂僅高出。南區亦不甘示弱，14分鐘史提芬彭利拿開出角球，比圖伏兵遠柱頂球，被隊長梁興傑勇救出界。21分鐘，陳廣豪禁區頂博得罰球，由史提芬彭利拿主理，惟僅省中人無功而還。4分鐘後飛馬獲得2個黃金機會，先有孫銘謙接應班拿度妙傳，推過謝德謙但未能起腳，及後班拿度半單刀熨射，被謝德謙擒實化險為夷。32分鐘，謝朗軒與中鋒山度士做個配合，造就山度士窩利起腳，被陳港斌閂出底線。42分鐘，夏志明憑一記反擊推順起腳，皮球衝力十足，惟僅僅偏離目標。

換邊後南區隨即以「超級外援」柏度入替陳廣豪，意圖變陣。這個調動為飛馬後防帶來衝擊，55分鐘史提芬彭利拿接應長傳射入，為南區取得領先優勢。飛馬立即再換入多一位「超援」達施華加強進攻，但2分鐘後再迎來噩耗。「肥彭」接應傳中一控一射抽入，南區57分鐘領先2比0。飛馬全軍壓上令後防空虛，63分鐘夏志明再乘反擊一射入網，南區意外地領先3球。飛馬未回神過來，「肥彭」更於71分鐘再下一城，接應傳中頂成4比0。山度士及後嘗試力挽狂瀾，禁區頂施射射高。飛馬末段仍然未能「破蛋」，最終冠忠南區維持4比0勝局至鳴笛完場，在天水圍飛馬的「地頭」擸走3分，取得聯賽開季首場勝仗。

天水圍飛馬教練文彼得賽後難掩失望之情，指敗仗會督促球隊認真檢視今天到底發生甚麼事情。他認為球員信心不足是表現失準的原因之一，又對紛紛來到球場撐飛馬的元朗居民表達歉意，稱球隊辜負了他們的期望。

冠忠南區主教練列文，則感謝球員對教練團的信任，他認為球隊上下今場展示出十分正面的態度，又為球員感到自豪。他指出今場勝負關鍵在於團隊精神：「我哋有一班誠懇、勤力嘅球員，每一位球員為彼此無私地奮鬥，永遠唔會只係諗佢自己。我哋傳遞咗信息畀大家睇，冠忠南區係一個團隊，創造出好似一家人咁嘅氣氛。」

至於今場連中三元的巴西射手，史提芬彭利拿就將勝利歸於球隊：「第1場『菁英盃』我哋隊友間冇咩默契，但呢3場我哋開始表現得好好，今日展示出我哋訓練嘅成果。」