港超聯　按次收費直播　傑志火併理文

【傑志按次收費直播】

不是冤家不聚頭，周日（22日）「中銀人壽香港超級聯賽」尾場，下午5時半於旺角大球場上演，由傑志在主場擺下擂台迎戰理文。今仗已是雙方今季第3度交手，此前兩仗鬥到頭崩額裂都未能分出勝負，今次再度相遇，勢再牽起一場激戰。（on.cc東網周日下午5時30分直播）

傑志開季至今在「菁英盃」雖然取得不敗成績，但每逢面對較強的對手便「啞火」，尤其兩鬥理文皆告悶和0比0。總教練朱志光指，上場球隊取得近7成控球率，奈何「把刀雖利但拮唔死人」，射手加維蘭又未康復，他謂今場踢法要更進取。5場「菁英盃」過後，他認為部分年青球員均具實力在聯賽擔正：「畢頓、陳晉一、巴拉克幾個常規都可以踢，出佢哋幾個對面都會驚，佢哋唔易失咗個波，就係多年喺度訓練嘅成果。」

隊長黃洋則稱，球隊今季的中前場有較多小將，是破門乏力的原因之一，但隨着經歷更高強度的比賽後，他們的能力會逐漸提升。本仗是傑志今季首場主場賽事，「大哥」亦呼籲球迷入場：「球員透過表現同鬥志影響身邊嘅人，希望如果真係支持香港足球同傑志嘅球迷，都可以喺呢個環境入嚟睇香港波。」

理文於季初5仗「菁英盃」保持不敗，而且只失過2球，整體表現相當成熟，其中三名小將張憙延、鄧匡延及劉穎笙演出搶鏡，主教練陳曉明亦點名讚揚三人。聯賽首兩輪就要先後硬撼傑志及東方龍獅兩大爭標勁敵，面對連場惡鬥，陳曉明坦言對理文是大挑戰，今仗再遇上傑志，他認為球隊能否作出有效調整，會是勝負關鍵。新加盟的中堅荷西安祖，完成隔離後近日首度參與球隊操練，陳曉明明言這位西班牙兵的到來，能針對性改善球隊高度不足的問題，但認為此子依然需要時間重拾狀態。

過去兩次與傑志交手，顏樂楓都以正選身分踢滿全場，最終兩仗都以悶和告終，今場這位理文隊長，希望球隊可以在進攻上做得更好：「始終我哋兩場對傑志都未有入過波，雖然有中柱中楣，但嗰波就未擺到入網，呢樣嘢一定要進步。」他認為今場對決會是全新的比賽，與過去兩次交手絕然不同：「對佢哋嚟講分別唔太大，但對我哋分別就比較大，始終多咗選擇同變化。」他期待理文能踢出不一樣效果。

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