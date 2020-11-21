港超聯　標準流浪激鬥愉園

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）頭場，下午3時於斧山道運動場上演，由標準流浪迎戰愉園。雖然客軍愉園上場大勝對手，士氣大振，但今仗造訪剛打破連敗噩運的流浪，絕對未可言勝，且看哪一方最後能取得3分，打響頭炮！（周日下午3時開賽）

標準流浪周中在以1比1逼和理文，終止連敗魔咒，教練團指球員重拾信心，並讚揚交出助攻的陳力衡和其他U22球員：「陳力衡上年踢預備組，今季未試過正選，但每次後備出嚟都交到功課，佢同周家樂、黃晉軒都會被列入聯賽正選嘅考慮之列。」

今仗面對走勢凌厲的愉園，教練團稱已作針對性部署，只要球員做足教練要求，他們有信心應付對手的球員。另外，外援亞加斯圖和杜格拉斯已完成隔離投入操練，若賽前及時通過體檢，今場或有望登場。

上仗因腳踝受傷列席後備的祖連奴表示，休養後今仗應可復出。他又對今場有機會與前元朗隊友米基爾交手感期待：「我哋係好朋友，但依家佢穿上綠色波衫，我穿上藍色波衫，各為其主，落到場就冇情講！」

愉園上仗「菁英盃」以6比1大破晉峰，提前出線4強。主教練鮑家耀坦言賽果屬意料之外：「之前對晉峰都打到好緊湊，今次大勝係因為對方有主力缺陣，加上外援發揮得好，製造到好多攻門。」

雖然球隊近況出色，惟「鮑Sir」指球隊不會自滿。聯賽首仗面對標準流浪，「鮑Sir」認為對手與愉園屬同級對手，目標是全取3分，藉此鞏固聯賽位置，比賽初段將會採取主動，務求盡快取得入球。

U22小將林樂賢，上仗交出2記助攻，這名19歲中場對近期表現感滿意：「開始熟習超聯節奏，頭幾場比賽較緊張，但依家已經掌握到比賽細節，發揮到應有水準。」