敗家華拿助攻補數　車仔劏「鵲」5連勝

周六晚（21日）英超頭場，雖然車路士前鋒迪姆華拿腳風欠佳兼食埋詐胡，但佢亦交出助攻，協助車仔作客輕取紐卡素2比0，各項賽事豪取5連勝，弗到漏油。

車仔一開波即刻撳住嚟攻，先有迪姆華拿殺入禁區窄位抽射，被紐卡素門神卡爾達路僅僅封出，冇耐輪到弗到爆嘅薛耶治於右路傳中，箭頭「譚仔」譚美阿巴謙近門一頂，又過唔到卡爾達路十指關。去到10分鐘，車仔嘅美臣蒙特於右路落底線，「喜鵲」中堅費達歷高費南迪斯畀芝維爾壓迫下，用右腳解圍點知踢番落自己左腳彈入網，咁樣擺烏龍令車仔先開紀錄，其後迪姆華拿接應「譚仔」妙傳快射竟然出界。

下半場車仔依然得勢不饒人，迪姆華拿藉住對手犯錯偷到個波，但佢單刀橫傳又唔夠力，畀主隊及時閂出。去到65分鐘，華拿終於做番齣好戲，一次快速反擊從後場狂推，令紐卡素後衞食晒塵，之後佢妙傳空晒嘅「譚仔」掃入，拉開比數。其後薛耶治一次靚斜線，畀華拿過埋卡爾達路拗腰射入，可惜佢越位在先食鋪詐胡，雖然呢位德國國腳今仗食白果，但佢今季加盟車仔，13次上陣已入8球及貢獻3次助攻，睇嚟主帥林柏特已搵到「華拿說明書」，最終車仔贏2比0，聯賽連盃賽連贏5場，氣勢如虹。