何詩蓓再破100米亞績　成歷史第3快泳手

香港「女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周六（21日）出戰國際游泳聯賽（ISL）決賽，在女子4x100米自由泳接力首棒洇出50秒94，再度打破亞洲紀錄的同時，一躍成為這個項目歷史第3快的泳手！

歷時一個多月，ISL終於在匈牙利布達佩斯閉門舉行決賽。何詩蓓今季轉投的Energy Standard，將會一連兩日與LA Current、London Roar和Cali Condors爭奪冠軍。Siobhan這晚先夥拍隊友史祖絲當、Pernille Blume和Femke Heemskerk出戰4x100米自由泳接力。負責首棒的她游出50秒94，是IS自ISL10月16日開賽以來，第5度打破這個項目的亞洲紀錄，同時她也成為歷史第3快的泳手，僅次於Cate Campbell和史祖絲當。

最終，Energy Standard以3分25秒37力壓其他泳隊掄元。值得一提的是，這個時間比世界紀錄（3分26秒53）快1秒16，但由於4名泳手來自不同國家，故紀錄不被FINA認可。Siobhan隨後出戰非其主項的400米自由泳，游出3分59秒69，以0.92秒之差僅次於美國的Hali Flickinger摘銀。

完成首日賽事後，Siobhan將於香港時間周一凌晨出戰主項100米自由泳和200米自由泳，有望再創高峰。此外，今屆她在200自由泳已經收穫5面金牌，只要再勝一仗，即可締造不敗紀錄。

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