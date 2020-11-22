摩二季效應！熱刺破「城」升榜首

周日(22日)凌晨英超大戰，熱刺憑孫興民、盧施素各入1球，主場以2比0擊敗曼城，並趁李斯特城對利物浦之前，殺上榜首。熱刺主帥摩連奴以往第2季領軍，往往有冠軍落袋，「摩二季效應」今季又發揮威力。

開波僅5分鐘，熱刺就打開紀錄，尼當比利長傳，孫興民一控一射入網，非常瀟灑。踢到27分鐘，曼城原本有機會扳平，當時馬列斯右路傳中，加比爾捷西斯喺禁區內控定，再傳畀拿樸迪射入。不過，球證睇完VAR之後，吹罰加比爾捷西斯控球時犯手球，判入球無效。

熱刺避過一劫，下半場果然有後福，再次用反擊戰術入波，哈利卡尼妙傳畀盧施素射成2比0，以2分優勢，力壓踢少1場嘅李斯特城，升上榜首。如果李城喺周一(23日)凌晨作客失分畀利物浦，熱刺就可以坐穩一哥位置。

今場波亦係熱刺領隊摩連奴教波生涯，第24次同曼城主帥哥迪奧拿交手，雖然「寸王」只取得7勝7和10負，但佢近2次鬥哥帥，都成功勝出，反佔上風。

值得一提， 「摩二季效應」又再出現，摩連奴出道初期，執教波圖第2季奪得葡超冠軍，展開名帥生涯，執教國際米蘭第2季，更加協助球隊成為三冠王。「寸王」執教皇馬以及回巢車路士，都係第2季捧聯賽冠軍，今季有望率領熱刺首嘗英超冠軍滋味。