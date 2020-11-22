列斯聯對阿仙奴　會唔會開「其他」波膽？

周日賽事其中一場焦點屬於英超大戰，列斯聯主場鬥阿仙奴，新升班的列斯聯季初大踢進攻足球，表現令人眼前一亮，不過當球隊實力曝光，對手懂得針對性部署後，列斯聯成績明顯不及季初，國際賽前4場聯賽輸3場。

唯一一場勝仗，是靠班福特連中三元，以個人之力擊敗阿士東維拉，其餘3場對狼隊、李斯特城及水晶宮合共失9球，過分搶攻令防線空虛。

阿仙奴今季聯賽4場作客2勝2負，2場輸波對手分別是曼城及利物浦，面對另一支升班球隊富咸大勝3比0，個人質素顯然勝一籌，今場推介客勝。

名家：笛子波童

焦點賽事直播表

周日3:00pm 日職 浦和紅鑽 Vs 大阪飛腳

有線662、602台

周日6:00pm 亞冠 水原藍翼 Vs FC廣州

Fox+、Now 672、有線653、613台

周日7:30pm 意甲 費倫天拿 Vs 賓尼雷圖

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日8:00pm 英超 富咸 Vs 愛華頓

Now 621

周日9:00pm 亞冠 全北汽車 Vs 上海SP

Fox+、Now 672、有線653、613台

周日10:00pm 英超 錫菲聯 Vs 韋斯咸

Now621

周日10:00pm 意甲 國際米蘭 Vs 拖連奴

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台

周日11:15pm 西甲 卡迪斯 Vs 皇家蘇斯達

Now632

周一0:30am 英超 列斯聯 Vs 阿仙奴

Now621

周一3:15am 英超 利物浦 Vs 李斯特城

Now621、611

周一3:45am 意甲 拿玻里 Vs AC米蘭

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614、662、602台

周一8:30am 美職 明尼蘇達聯 Vs 科羅拉多急流

myTV Gold 302、Now 639、有線655、615台

周一11:00am 美職 波特蘭伐木者 Vs FC達拉斯

myTV Gold 301、Now 638、有線654、614台