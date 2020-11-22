一哥鬥世界冠軍！奧蘇要復仇破卓林普好夢

桌球迷終於等到了！世界冠軍奧蘇里雲在北愛爾蘭公開賽成功逆轉淘汰「機長」卡達，勇闖決賽將面對世界「一哥」卓林普再度合演夢幻對決。

奧蘇里雲在準決賽面對卡達在前4局一度落後1比3，但火箭在小休後「着火」連贏5局，最終以6比3反勝，當中打出兩cue破百及4cue50+，今季首闖決賽，同時也是其生涯第54個排名賽決賽。

至於爭取衞冕的卓林普則在另一場準決賽以6比2輕鬆擊敗大衞格斯，實現「三連冠」又再走近一步。值得一提的是奧蘇與卓林普在北愛爾蘭賽已連續三年在決賽碰頭，而過去兩屆奧蘇均以7比9不敵卓林普，屈居亞席，而至今他仍未贏過這個比賽，因此今場決賽他將力爭復仇兼首嚐在此捧盃的滋味。

決賽將採用17局9勝制，冠軍球手可袋走7萬鎊獎金，「最好就是明天再贏9比7。」卓林普賽後表示：「連續三年闖入決賽，實在難以置信；每次對奧蘇都會有點陌生，因為可能會出現不慣常的事情，但我相信大家都會很享受這場比賽。」卓林普與奧蘇里雲過去對戰過22次，彼此各贏11次。

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