GT盃中途腰斬！Darryl起步不利李英健賽第2

澳門格蘭披治大賽車周日（22日）舉行各項正賽，卻出現多宗嚴重意外，導致東望洋大賽和澳門GT盃均被腰斬。澳門GT盃奪標熱門歐陽若曦（Darryl）因被賽會罰加30秒，最終僅得第4名，另一香港車手李英健則僅次於中國的葉弘歷，奪得亞軍。

東望洋大賽上午舉行12圈正賽，第2圈隨即發生撞車意外。中國車手馬青驊出文華東方彎時失控撞欄，車頭嚴重損毀而退賽，賽會出示紅旗暫停賽事逾半小時。豈料賽事重啟一圈後，另一中國車手楊曦即在同一位置「炒車」，更波及吳怡帆的戰車，令賽會決定腰斬賽事。最終今屆唯一的外藉車手侯夫奪冠，第2、3名分別為中國張志強和香港甄卓偉。

澳門GT盃正賽緊接著上演。原本排頭位的歐陽若曦，因被對手投訴昨日選拔賽起步違規，遭賽會罰加30秒，退到第11位起步，形勢相當不利。Darryl賽前在社交媒體發文表達不滿：「我想我也應該提出抗議說他們在起跑時亦距離我的車太近？這個決定太嚴厲，在我周圍的所有車手也是與其他車手保持同樣距離，但卻沒有被判罰，唯獨是我。」但他亦表示：「我來這裡參賽的目標是要贏，我會從後追回趕上的。」

的確，排11位起步的Darryl首圈已經追到第7位，隨後多次締出最快圈速，並在餘下3圈時追過中國車手陳維安，升上第3位。可惜此時另一中國車手姚良波在文華東方彎「炒車」，賽會出示紅旗，並宣布賽事腰斬。由於賽會以賽事腰斬前衝過終點線的排名作準，最終Darryl僅得「梗頸4」，李英健則奪得亞軍。

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