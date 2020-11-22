C朗助祖記升做二哥　個人總入球直迫比利　

葡萄牙球星C朗拿度周六喺意甲繼續成為男主角，協助祖雲達斯主場以2比0擊敗卡利亞里，個人包辦兩個入球，兼帶領球隊升上聯賽榜次位，同時亦刷新生涯入球紀錄。

C朗喺上半場4分鐘內連入兩球，為球隊奠定勝局，目前祖記8戰4勝4和升上排名榜第二，僅以1分落後AC米蘭。C朗嘅兩個入波再為自己的生涯總入球數增至748球，超越匈牙利已故球星普斯卡斯（746球），登上足球史上入球最多排名榜第4位，距離第3位嘅球王比利(757球)僅落後19球，而巴西另一名宿羅馬里奧則以772球保持次席，史上最多入球紀錄仍由捷克已故球星比簡，以805球所保持。

此外，C朗嘅兩個入球亦突破咗60大關，佢轉會祖記之後，喺意甲踢69場射入60粒，超越咗「大哨」朗拿度嘅58球成績，係同期意甲入波最多嘅球員。

仲有就係C朗今季喺意甲出戰五場，全部都有波入，亦係自94至95年賽季改為3分制以來，成為祖記首位喺賽季前五場聯賽都有波入嘅球員，而隨着佢射入意甲60球，C朗亦成為首個喺意甲、英超同埋西甲都入60+嘅球員；而C朗喺英超嘅時候共射入84球，西甲則有311球。