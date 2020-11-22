港超聯　有分落袋！標準流浪愉園齊演入球騷

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）戰火連連，頭場於有標準流浪在斧山道運動場迎戰愉園。兩隊大演入球騷，愉園有袁世傑及羅拔奧度上下半場各入一球，標準流浪則憑祖連奴及姚浩明各建一功追平比數，雙方握手言和各得1分，齊齊在聯賽有分落袋。

3分鐘，標準流浪在右路取得罰球，林嘉緯主理，但被愉園隊長盧斯安奴頂走。8分鐘，標準流浪再獲機會，林嘉緯右路斬入禁區，惟亞加斯圖未能頂中目標。16分鐘，林衍廷接應羅拔奧度的傳送，在左路射門，惟力度不足被盧均宜擋出。4分鐘後，林嘉緯開出角球，法蘭度後上頭鎚一頂高出。22分鐘，袁世傑在禁區邊線偷走法蘭度的腳下球，並冷靜射入，愉園領先1比0。愉園差點在26分鐘擴大比分，新援查理史葛中路推進，羅拔奧度左路接球後落底傳中，但無人接應。31分鐘，林學曦和林嘉緯禁區內連番施射被擋，祖連奴「冷手執個熱煎堆」補射得手，替標準流浪扳平1比1。1分鐘後，愉園翼鋒羅拔奧度左路推入大位抽射，惟未能命中目標。43分鐘，杜格拉斯開出罰球，屠俊翹封到但跣手造成險象。

易邊後，亞加斯圖在47分鐘將皮球送入網，但他於禁區內推人在先，入球被判無效。60分鐘，羅拔奧度接應林衍廷直線，禁區內輕鬆射入，愉園再度超前2比1。62分鐘，林嘉緯罰球僅僅高出。67分鐘，劉智樂右路底線傳中，亞加斯圖射門被擋，盧均宜補射亦被門將撲出。70分鐘，羅拔奧度左路截獲皮球，橫傳予潘沛軒殺入禁區，惟射門射中李溢晉的手。75分鐘，姚浩明禁區頂勁射得手，替流浪追和2比2。82分鐘，林嘉緯右路斬中，祖連奴頭槌太正，錯失反超前機會。84分鐘，愉園反擊，米基爾右路橫傳，朱偉鈞來遲一步。雙方最終打成2比2平手。