港甲 前港超腳大戰 深水埗激和東區

正當港超聯打得熾熱之際，本地次級聯賽「甲組聯賽」亦不甘示弱。首輪賽事即上演前「港超腳」大戰，由坐擁許嘉樂、羅港威等相對年青球員的深水埗，惡鬥有港足傳奇陳肇麒和陳偉豪坐鎮的東區。最終兩軍憑上半場一邊入一球，以1比1和氣收場。

這場比賽賽前已頗受矚目，皆因上季腰斬前敬陪末席的深水埗，今季季前轉會動作多多，吸納部分今季在港超無班落的球員，包括前富力R＆F球員羅港威、麥富城，以及前和富大埔的許嘉樂和梁星耀，配合嚴啟華、黃耀富、王子謙等前「港超腳」，令深水埗的陣容水平瞬間提升。

而今場對手東區亦不讓對手專美，除擁有前港足代表隊成員陳肇麒、陳偉豪、文彼得外，上季踢港超的曾梓軒、廖偉業、葉嘉宇亦在陣中。2支球隊對陣除了是「地區打吡」外，更是前「港超腳」對決的大戲碼。

深水埗今場正選派出羅港威任正前鋒，許嘉樂、黃耀富任左右翼，陳銘剛與嚴啟華坐鎮中後場，前元朗球員張顥覺亦正選上陣，梁星耀則有傷缺陣。東區一方則如所料以陳肇麒任正前，從後輔助有曾梓軒和外援里奧，陳偉豪、廖偉業及李家豪扼守防線，文彼得打前一格。7分鐘，東區里奧左路博得犯規，李家豪主理偏離目標。一來一回深水埗便找到破門機會，鄧港桁接應周泊鈞左路傳中，射近柱入網，深水埗12分鐘先開紀錄。東區及後反壓對手，文彼得左路傳入中間，里奧混亂中篤入，東區33分鐘扳成平手。40分鐘，羅港威接應長傳起腳，東區門將葉嘉宇判斷失誤，皮球中柱彈出。這位前富力射手43分鐘博得罰球，他親自主理，第一腳省中人牆，補中又告中柱。雙方半場1比1打成平手。

換邊後繼續由東區掌控戰局，51分鐘陳肇麒接應長傳銅頭一搖高出，未能威脅王子謙。深水埗隨即換入前富力戰將麥富城頂替黃耀富。3分鐘後，羅港威主理罰球，亦未能射破葉嘉宇十指關。58分鐘，文彼得中路發炮被守衞擋出底線。64分鐘，東區長傳吊入禁區，陳肇麒嘗試衝頂，被王子謙快一步沒收。兩軍頻率隨後均明顯放緩，88分鐘深水埗李君俠中路窩利起腳偏離門框。最後這場充滿港超風味的甲組大戰，以1比1戰和，各得1分。

另外，另一支甲組球會港菁，因被前夢想FC外援祖亞昆狀告拖欠薪酬，雖然出資籌組夢想的班主早已撤資，但因當時夢想是使用港菁的會籍參賽，國際足協裁定港菁需向祖亞昆賠償，兼向其發出為期3季的轉會禁令。據悉，港菁因未能簽入足夠球員參賽，遂向足總申請退賽，而足總已從賽程將港菁抽起，首周對高力北區的賽事已告取消。