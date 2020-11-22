後防兵荒　利物浦焗以攻代守

周一(23日)凌晨英超尾場爆發前列大戰，由利物浦主場火併李斯特城。利物浦傷兵成籮，防線更係重災區，隨時以攻代守，李城射手占美華迪腳風順到冇朋友，撞正「紅軍」殘爆防線，啱晒佢哋打反擊，雙方近年聯賽碰頭例演入球騷，2.5球大盤有買趁早。（Now 621及611周一凌晨3時15分直播）

紅軍今季傷兵不斷，國際賽期過後再添幾名「十字兵」。其中王牌穆罕默德沙拿確診新冠肺炎，右閘阿歷山大阿諾特要休養1個月，中堅祖高美斯更重創需做手術有排抖，隊長佐敦軒達臣亦未好番無緣披甲。雖然上月打吡戰韌帶受傷嘅鐵衞華基爾雲迪積克，近日迅速康復重返訓練場做輕量訓練，復原進展比預期理想，的確可提升士氣，但佢幾時先可復出仍屬未知之數。

除此之外，喺國際賽帶傷而回嘅左閘安德魯羅拔臣，就算趕及披甲，狀態亦未必十足。睇番利物浦今季8場聯賽，只得1場冇失波，若非前鋒沙迪奧文尼、迪亞高祖達交到貨，用入波彌補失波，依家唔會只落後李斯特城1分，迪亞高祖達更喺近5次主場4場有入波，可見晏菲路球場係佢嘅福地。

李斯特城華迪專劏強隊

未計今輪位居1哥嘅李斯特城，雖則喺國際賽頭部撞傷嘅門神卡斯柏舒米高冇乜大礙，依然有蘇恩古、列卡度彭利拿等後衞倦勤。好彩前鋒占美華迪老而彌堅，就算早前受傷缺陣，但佢今季7次聯賽上陣入8粒，其中4球係對住曼城及阿仙奴，總計歷來喺英超對Big 6入咗38球，「強隊殺手」絕非浪得虛名。

難怪連盃賽在內，李城已連贏6場，單計聯賽開季8場贏6場，狂轟18粒，火力拍得住利物浦。今場利物浦谷前搶攻，反而益晒李城有更多空位打反擊。加上兩軍近8次聯賽對碰，合共炮製29粒，有7次開3球或以上，鬥攻格局必捧入球大。