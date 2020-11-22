港甲大戰多人睇 陳偉豪笑言應放旺角場踢

今場前港超戲碼不乏座上客，目測所見大概逾100名觀眾。一向以幽默見稱的前港隊中堅陳偉豪，戲言比賽應在旺角大球場舉行，門票收入應相當可觀，更笑稱可考慮將甲組大戰安排在港超聯尾場之前，有望刺激港超入座率。被問到已未有出戰正式比賽8個月的他，有否對90分鐘作賽感辛苦時，他繼續大放笑彈：「都唔算好正式啫，對面黃耀富都踢緊，業餘波嚟㗎啫。但開頭係辛苦嘅，因為3月到依家只係踢咗2場友賽，仲要今日有啲曬，所以我都要用成7、80分鐘嚟熱身，臨尾10分鐘先發力。」

他又對能在甲組賽事，與昔日南華隊友作賽感高興：「以前踢南華冇得享受足球，場場都咁緊要。依家大家聚一聚，遲啲可能『肇麒』打後，我打前，轉吓位玩吓。」「偉豪」更透露，東區之後可能會再有具份量的新兵加盟，又盼望最近的疫情惡化，不會再次煞停剛開季的本地足球賽事。

而今場身穿17號球衣的陳肇麒，亦大嘆自己今場是自3月後第一次正式落場，能在疫情期間除口罩踢波是一件賞心樂事。他又指今天不俗的入座率，證明他和一眾前港超球員過往的努力沒有白費。

至於效力深水埗的前和富大埔球員許嘉樂表示，由3月戰畢「菁英盃」至今，相隔8個月沒有踢過正式比賽，坦言重返球場感相當吃力：「始終我哋唔係全職球隊，1星期只有1、2日練習，呢場比賽體能消耗大，最後10幾分鐘踢得幾辛苦。」今場賽事面對着熟悉對手陳偉豪、陳肇麒等，許嘉樂感到興奮：「冇諗過加入港甲第1場就要對佢哋，佢哋嘅經驗比我哋豐富，打成平手對我哋好大鼓舞，證明我哋係有能力。」