港超聯　硬碰硬！傑志和理文2比2

「中銀人壽香港超級聯賽」周日（22日）激戰連場，尾場於旺角大球場上演傑志火併理文的大戰。兩軍今季於「菁英盃」交手已火藥味十足，今場聯賽「打真軍」，場上火爆程度更加熾熱。傑志雖憑安永佳及李毅凱各建一功帶着領先優勢入更衣室，但理文亦有沙普夫及亞哥斯達兩度扳平追成2比2，今季3次碰頭都打成平手。

開局理文頻頻於進攻左路靠基華尼頓發難，向傑志後防壓迫，但攻勢未算入肉。12分鐘，基爾頓中路突破後傳給安永佳，後者得球後推入大位起腳，可惜射得太正被陳嘉豪救出。26分鐘，黃俊皓在後場控球失誤，被基爾頓搶到，傳給安永佳射入，傑志領先1比0。傑志領先不足5分鐘，顏樂楓傳直線給梁嘉恒，艾里奧在禁區內鏟跌梁嘉恒，球證直指12碼點，沙普夫主射被王振鵬撲出，但沙普夫頭鎚補中，為球隊追成1比1平手。41分鐘，陳晉一在禁區頂射門，但省中人改變方向，輕鬆被陳嘉豪接實。上半場補時3分鐘，後上的李毅凱在無人防守的情況接應基爾頓開出的自由球，皮球乖巧入網，傑志再度領先2比1完半場。

易邊後，47分鐘基華尼頓禁區內窄位射門，未有考驗到王振鵬。50分鐘，全場比賽被傑志球員貼身防守的亞哥斯達接應隊友傳送，在禁區頂冷靜射入，理文扳回一城2比2。58分鐘，傑志獲得自由球機會，由基爾頓開出，被門將接實。61分鐘，李毅凱一記冷箭，殺門將一個措手不及，惜未成功。67分鐘，沙普夫解圍不遠，鄭展龍控球不穩，未能射門就已被沙普夫清走。74分鐘，尼迪利在右路一下抽射未有得手。85分鐘，陳晉一左路突入禁區，後備入替的何振廷半傳半射皮球劃滑門而過，最終雙方打成2比2。