港超聯　傑志vs理文入場數字今季新高

新一季「中銀人壽香港超級聯賽」首輪賽事戰罷，其中周日（22日）壓軸上演的傑志對理文大戰，入場人數為1,775人，創下今季開放球迷入場後的新高，賽事氣氛在球迷現場親身支持下，明顯變得更熾熱，但隨着近日本地新冠疫情轉趨嚴峻，球迷能否繼續入場睇波，亦再次成為疑問。

繼周六（21日）天水圍飛馬與冠忠南區在元朗大球場上演的港超聯對決，吸引過千球迷入場觀戰之後，今場傑志對理文的大戰，再次刷新今年入場人數紀錄，場上兩隊表現固然精彩，球迷熱烈的反應，更是令球圈界鼓舞的消息，其中理文主教練陳曉明，亦大讚今仗入場的球迷「識貨」：「有1700人嚟睇算係近季幾好，希望大家感受到理文幾年前由一對新球隊寂寂無名，到呢幾年嘅付出，令到球隊唔係踢波好唔好睇咁簡單，而係成個球會嘅成長，依家大家會覺得問同傑志打嘅比賽係好接近，大家會覺得場波好精彩，我覺得好難得。」

入場數字亦令不少人喜出望外，當中就包括傑志總監兼主教練朱志光：「都有啲驚喜有咁多人入場，有球迷嘅球賽氣氛會好啲，就算呢幾日話疫情差咗都有咁多人入場，但都希望啲球迷要小心注意。」

新一季港超聯順利展開，但新冠疫情的陰霾依然未消散，傑志對理文大戰當日，本地確診及初步確診合計人數再度過百，情況令人擔憂，對此理文隊長顏樂楓，亦坦言不希望見到本地賽事再受疫情影響：「今日球場氣氛好好，最近見疫情嚴重返，希望唔會係今季最後一次，我自己都好享受，特別珍惜觀眾畀我哋嘅感受。」

上季港超聯正直疫情嚴重期，各隊球員在訓練及比賽的同時，都需要做足一系列防疫措施，包括要進行居家隔離，顏樂楓明顯對與世隔絕的隔離生活依然心有餘悸：「唔想再家居隔離，因為要去做都唔係一件容易嘅事，係精神上同日常生活上都造成好大嘅影響，但如果再要做嘅話，就睇下可唔可以徵詢到球員嘅意見做得好啲。」