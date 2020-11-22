夏蘭特入4球　16歲莫高高破德甲上陣紀錄

周日(22日)凌晨德甲，多蒙特作客以5比2大勝哈化柏林，20歲前鋒艾寧夏蘭特瘋狂射入4球，而16歲超新星尤素法莫高高後備上陣，成為德甲史上最年輕上陣球員。

哈化柏林上半場由馬菲奧斯根夏入波，但換邊之後，多蒙特展開大反擊，艾寧夏蘭特僅用咗32分鐘，就轟入4球，拉菲爾古里路亦有1球進帳，雖然馬菲奧斯根夏再射入1球12碼，但都無法改變哈化柏林大敗2比5。

比賽去到85分鐘出現歷史性一刻，剛於11月20號16歲生日嘅尤素法莫高高入替艾寧夏蘭特，打破前多蒙特中場紐尼沙軒保持嘅德甲最年輕上陣球員紀錄。

2005年8月6日，紐尼沙軒以16歲零333日創出德甲最年輕上陣球員紀錄，尤素法莫高高今次將紀錄推前近1年，非常誇張，連20歲嘅歐洲金童獎得主艾寧夏蘭特都變成「老將」。

事實上，尤素法莫高高一早已經喺青年軍賽事，踢到超晒班，但礙於德甲規定必須年滿16歲先至可以上陣，否則早已打破紀錄。